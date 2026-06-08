बलूच हथियारबंद समूहों का दावा, 'अलग-अलग हमलों ने पहुंचाया पाक आर्मी को भारी नुकसान'

क्वेटा, 8 जून (आईएएनएस)। बलूच हथियारबंद समूहों ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में उनके हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। अलग-अलग हमलों में पाक सेना के एक बड़े अधिकारी समेत कई कर्मी मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है।

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बलूच लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) ने तुर्बत क्षेत्र के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुए सशस्त्र हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन के अनुसार, इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत चार लोगों की मौत हुई।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, दो अन्य सशस्त्र संगठनों बलूच राजी आजोई संगर (बीआरएएस) और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने बलूचिस्तान के जेहरी और कच्छी क्षेत्रों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करने का दावा किया है।

रविवार को जारी एक बयान में बीएलए प्रवक्ता जियांद बलोच ने कहा कि संगठन के लड़ाकों ने तुर्बत के कलातुक इलाके में हमला किया। बीएलए के अनुसार, इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य खुफिया विभाग (मिलिट्री इंटेलिजेंस) के वरिष्ठ अधिकारी बताए गए लेफ्टिनेंट कर्नल अरसान हलीम (सेवानिवृत्त) समेत तीन अन्य सैन्यकर्मी मारे गए।

बीएलए का दावा है कि यह अभियान 6 जून को उसके खुफिया विंग “जीराब” द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय और सत्यापित खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था।

एक अलग बयान में बीआरएएस ने कहा कि उसके लड़ाकों ने जेहरी के बलबल क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसमें आठ सैनिक मारे गए।

बीआरएएस के प्रवक्ता बलूच खान ने कहा कि 2 जून को संगठन के लड़ाकों ने सैन्य वाहनों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। संगठन का दावा है कि कई दिशाओं से किए गए इस हमले में आठ सैनिक मारे गए, एक सैन्य वाहन नष्ट हो गया और सुरक्षा बलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।

बीआरएएस के अनुसार, बाद में पाकिस्तानी सेना ने टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और अन्य सैन्य संसाधनों के साथ दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लड़ाकों ने फिर हमला कर एक बख्तरबंद वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और अतिरिक्त हताहत किए।

इसके अलावा, बीआरजी ने दावा किया कि उसने सन्नी क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मुख्य शिविर पर हमला किया।

बीआरजी के प्रवक्ता दोस्ताईन बलूच ने कहा कि 2 जून की रात संगठन के लड़ाकों ने शिविर को चारों ओर से घेर लिया और रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी तथा अन्य भारी हथियारों से हमला किया।

संगठन का दावा है कि इस हमले में कई सैनिक हताहत हुए, जिनमें कुछ की मौत हुई और कई घायल हुए।

बीआरजी ने बयान में कहा, “बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता तक इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।”

--आईएएनएस

केआर/