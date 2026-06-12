भारतीय राजदूत अजीत विनायक गुप्ते ने बर्लिन में आईएलए एयरशो में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन

बर्लिन, 13 जून (आईएएनएस)। जर्मनी में भारतीय राजदूत अजीत विनायक गुप्ते ने शुक्रवार को बर्लिन में आईएलए एयरशो का दौरा किया। इस दौरान भारतीय राजदूत ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।

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जर्मनी में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राजदूत अजीत गुप्ते बर्लिन में आईएलए एयर शो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करने गए। उन्होंने भारतीय निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिसमें युवा महिला उद्यमी भी शामिल थीं। इसमें डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, पारस, स्काईरूट एयरोस्पेस आदि जैसी भारतीय कंपनियां शामिल थीं।”

दूतावास ने आगे कहा, “राजदूत ने भारत में विमानन, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली जर्मन कंपनियों के क्रॉस-सेक्शन जैसे एमटीयू-रोल्स रॉयस, एयरबस, हेन्सोल्ड्ट, लियबेर, क्वांटम सिस्टम्स, डाइहल आदि जर्मन कंपनियों के विभिन्न वर्गों से भी मुलाकात की।”

भारतीय कंपनी रैफे एमफाइबर ने आईएलए में अपना लेटेस्ट ड्रोन दिखाया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) ने एयरशो में एक स्पेस पवेलियन आयोजित किया।

ईएसए ने बताया, “'स्पेस4फ्यूचर' थीम के तहत, यूरोपीय स्पेस एजेंसी 10 से 14 जून तक आईएलए बर्लिन इंटरनेशनल एयर शो, हॉल बी में स्पेस पवेलियन में विजिटर्स का स्वागत करेगी। चांद की खोज से लेकर क्लाइमेट मॉनिटरिंग तक, नेविगेशन और टेलीकम्युनिकेशन से लेकर यूरोपीय लॉन्चर तक, पवेलियन में आने वाले विजिटर्स को पता चलेगा कि स्पेस हमारे भविष्य को कैसे आकार दे रहा है।”

यूरोपीय परिषद ने बताया कि स्वच्छ विमानन और दूसरे कटिंग-एज प्रोजेक्ट्स जैसे लेटेस्ट ब्रेकथ्रू उनके बूथ पर दिखाए जाएंगे। आईएलए बर्लिन ने बताया, “2026 में, यूरोपीय कमीशन एक बार फिर आईएलए बर्लिन का रणनीतिक साझेदार है। यह साझेदारी यूरोप की तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करती है और एयरबोर्न इन यूरोप मोटो के तहत एयरोस्पेस के भविष्य का रास्ता बनाती है।”

यूरोपीय परिषद ने कहा, “आइए जानते हैं कि हम सतत समाधान, नई तकनीक और असरदार रिसर्च पहल से आसमान को कैसे बदल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सीधे तौर पर शामिल एक्सपर्ट्स से जुड़ें और एविएशन के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले इनोवेशन के बारे में सीधे जानकारी पाएं।”

आईएलए बर्लिन दुनिया के जाने-माने एयरोस्पेस ट्रेड शो में से एक है। हर दो साल में, यह ग्लोबल एयरोस्पेस कम्युनिटी को यूरोप के बीचों-बीच लाता है। आईएलए बर्लिन 1909 से अपने विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा श्रेणी के साथ एयरोस्पेस में आगे है और एयरोस्पेस इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी