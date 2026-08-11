भारतीय नौसेना प्रमुख ने मॉरीशस के शीर्ष अधिकारियों के साथ की बातचीत, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हुई चर्चा

पोर्ट लुइस, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मंगलवार को मॉरीशस सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

इस बातचीत में अधिकारियों में मॉरिशस पुलिस फोर्स के पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सोरूजबाली और मॉरिशस सरकार के गृह और रक्षा मामलों के सचिव कान ओये फोंग वेंग-पूरुन शामिल थे।

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर अनुराग श्रीवास्तव से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशे।

मीटिंग की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "बातचीत समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, मॉरीशस नेशनल कोस्ट गार्ड की कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट ईईजेड सर्विलांस और दोनों मैरीटाइम फोर्सेज के बीच ऑपरेशनल लिंकेज को बढ़ाने पर केंद्रित थी।"

इसमें कहा गया, "भारत और मॉरीशस के बीच एक स्थायी समुद्री साझेदारी है, जो आपसी भरोसे और महासागर के विजन के अनुसार एक सुरक्षित और स्थिर भारतीय समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।"

सोमवार को एडमिरल स्वामीनाथन ने मॉरिशस का अपना चार दिन का दौरा शुरू किया, जिसका मकसद पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह दौरा भारत के लगातार प्रयासों का हिस्सा है ताकि मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत किया जा सके और रक्षा संबंधों को गहरा किया जा सके, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक बहुत अहम पार्टनर है।"

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉरीशस सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत समुद्री क्षेत्र में भारत-मॉरीशस सहयोग को मजबूत करने, ऑपरेशनल स्तर के लिंकेज को बढ़ाने और भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है।

मंत्रालय ने कहा, "भारत और मॉरीशस के बीच एक करीबी और टिकाऊ समुद्री साझेदारी है। भारतीय नौसेना ट्रेनिंग एक्सचेंज, जॉइंट एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन (ईईजेड) सर्विलांस, बंदरगाह दौरे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे सहित ऑपरेशनल बातचीत के जरिए नेशनल कोस्ट गार्ड के साथ रेगुलर जुड़ती है।"

इसके अलावा, मॉरिशस भारतीय नौसेना की खास पहलों जैसे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस), मिलन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, आईओएस सागर और एक्सरसाइज एआईकेईवाईएमई में रेगुलर हिस्सा लेता रहा है, जो उनके महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरक्की) के विजन को सही तरह से दिखाता है।

मंत्रालय ने कहा, "नेवल स्टाफ के चीफ का पद संभालने के बाद एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का मॉरिशस दौरा इस बात को दिखाता है कि भारत मॉरिशस के साथ अपनी दोस्ती को कितनी प्राथमिकता देता है, जो आपसी सम्मान, विश्वास और समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।"

--आईएएनएस

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