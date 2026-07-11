भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया: पीएम लक्सन

ऑकलैंड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसका मकसद द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना और आने वाले सालों में जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क देना है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को दोनों देशों के संबंधों में एक अहम पड़ाव बताया और कहा कि यह 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है।
ऑकलैंड में पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा, “यह सच में एक ऐतिहासिक घटना है, जैसा कि आपने और मैंने कल रात बात की थी, 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा। यह दौरा न्यूजीलैंड-भारत के संबंधों में भी एक अहम पड़ाव है। जब मैं पिछले साल भारत आया था, तो आपने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का बहुत गर्मजोशी और बहुत उदारता से स्वागत किया था। इसलिए मुझे आपका यहां स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।”
द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए, लक्सन ने कहा कि बातचीत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच पूरी साझेदारी को बढ़ाने पर फोकस करेगी।
उन्होंने आगे कहा, "इस संबंध के लिए धन्यवाद और इसमें आपने जो भी किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने व्यापार एजेंडा पर बहुत कम समय में जबरदस्त तरक्की की है। लेकिन आज का फोकस सिर्फ एफटीए से कहीं ज्यादा है। यह इस बारे में है कि हम इस संबंधों में आगे कहां जाते हैं और हम इसे कैसे बड़ा करते हैं और मुझे पता है कि हमने ऐसा किया है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक रणनीतिक साझेदार बनाने जा रहे हैं जो इस संबंधों को और ज्यादा फ्रेमवर्क और गहराई देगी ताकि हम यहां से आगे बढ़ते हुए इसे और बढ़ा सकें।"
इसके अलावा, पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि न्यूजीलैंड और भारत भले ही हिंद-प्रशांत के दो अलग-अलग छोर पर हों, लेकिन एफटीए के जरिए आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में भौगोलिक दूरी आड़े नहीं आई है।
लक्सन ने कहा, "न्यूजीलैंड और भारत हिंद-प्रशांत के बीच में हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने में दूरी कोई रुकावट नहीं है। हम अपने एफटीए के जरिए यही कर रहे हैं, जिससे भारत को बेची जाने वाली हमारी हर चीज पर पहले दिन से ही 57 फीसदी टैरिफ खत्म हो जाएगा।"
ऑकलैंड में बातचीत के बाद, दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई जरूरी एमओयू पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर शुक्रवार को न्यूजीलैंड पहुंचे।
--आईएएनएस
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