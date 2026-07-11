भारत और न्यूजीलैंड ने आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा पर गहरे सहयोग का किया वादा

ऑकलैंड/नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और न्यूजीलैंड ने शनिवार को आतंकवाद से लड़ने, साइबर-सिक्योरिटी बढ़ाने और दूसरी उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को गहरा करने के अपने साझा इरादे को फिर से दोहराया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ग्लोबल शांति, सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय फोरम के जरिए ज्यादा जुड़ाव बनाने पर सहमत हुए।

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी भारत-न्यूजीलैंड के संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने, साइबर सुरक्षा और इससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों पर संवाद और सहयोग सहित आपसी जुड़ाव को और मजबूत करने के अवसरों पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।"

बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने बॉर्डर पार आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने 22 अप्रैल, 2025 को भारत के जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और 10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि हमलों के दोषी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

बयान में आगे कहा गया, “उन्होंने आतंकवाद के लिए जीरो-टॉलरेंस और एक जैसा नजरिया अपनाने की बात कही और आतंकवाद के फाइनेंसिंग नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने, ऑनलाइन समेत आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और आतंकवाद के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही। दोनों नेता आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। नेताओं ने काउंटर-टेररिज्म पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। यह जानकारी और ज्ञान शेयर करने के लिए एक फ्रेमवर्क देगा।”

बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने गैर-कानूनी ड्रग तस्करी, वित्तीय अपराध, साइबर से जुड़े अपराध, आतंकवाद से जुड़े अपराध और लोगों की तस्करी समेत ट्रांसनेशनल और ऑर्गनाइज्ड अपराध से निपटने के लिए व्यावहारिक कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने का वादा किया।

इसमें आगे कहा गया, “वे भारत और न्यूजीलैंड की संबंधित एजेंसियों के बीच काउंटर-नारकोटिक्स सहयोग और कानून लागू करने में सहयोग पर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द औपचारिक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।”

पीएम मोदी और लक्सन ने हिंद-प्रशांत के लिए अपने-अपने तरीकों पर भी विचार साझा किए। इसके साथ ही एक आजाद, खुले, शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाता है और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखा जाता है।

बयान में कहा गया, “उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुसार, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी और समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल की फिर से पुष्टि की। दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर यूएनसीएलओएस के अनुसार विवादों को शांति से सुलझाने की जरूरत पर फिर से जोर दिया। उन्होंने हिंद-प्रशांत में सुरक्षा और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया।”

दोनों नेताओं ने आसियान के नेतृत्व वाले और दूसरे क्षेत्रीय फोरम में सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस शामिल हैं। बयान के मुताबिक, उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद-प्रशांत को लेकर आसियान के नजरिए के महत्व को फिर से दोहराया।

--आईएएनएस

केके/एएस