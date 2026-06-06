भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और व्यापक बनाने पर हुए सहमत

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल और उनके भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के बीच वार्ता के दौरान भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा और व्यापक बनाने पर सहमत हुए।

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प्रेस रिलीज में कहा गया, “दोनों पक्ष विकास साझेदारी, बेहतर कनेक्टिविटी और आपसी फायदे के जरूरी क्षेत्र में मजबूत साझेदारी के जरिए आपसी संबंधों को और गहरा और बड़ा करने पर सहमत हुए।”

प्रेस रिलीज में बताया गया कि दोनों मंत्रियों ने जून 2023 में साइन किए गए एनसीएचएल और एनपीसीआई के बीच एमओयू के तहत पी2पी क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन को चालू करने और भारत की डेवलपमेंट मदद से नेपाल में बने 72 स्वास्थ्य क्षेत्र और 12 सांस्कृतिक क्षेत्र के भूकंप के बाद के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को सौंपने के बारे में मिलकर घोषणाएं कीं।

काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन के बीच वॉइस फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलकर बनाने के लिए एमओयू एक्सचेंज हुआ।

दोनों मंत्रियों ने मीटिंग के दौरान नेपाल-भारत के आपसी संबंधों के हर पहलू पर बड़ी और फायदेमंद बातचीत की।

एम्बेसी ने कहा, “बातचीत में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी, एनर्जी पार्टनरशिप, वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्पोर्ट्स के ज़रिए लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने जैसे एरिया शामिल थे।”

दोनों पक्षों ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच पक्की साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से कन्फर्म किया। दोनों मंत्रियों ने चल रहे द्विपक्षीय प्रोजेक्ट्स और सहयोग पहलों पर हुए विकास की भी समीक्षा की और उन्हें तेजी से लागू करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

उन्होंने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें मल्टीलेटरल फोरम में सहयोग भी शामिल है।

खनाल ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की। दोनों ने नेपाल-भारत के आपसी संबंधों को और मजबूत करने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल रविवार को काठमांडू लौटने वाले हैं।

--आईएएनएस

केके/डीएससी