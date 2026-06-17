भारत और मोनाको के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे : पीयूष गोयल

नीस/नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट II से मुलाकात की और स्थिरता, ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत-मोनाको साझेदारी के विस्तार पर चर्चा की।

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने नीस में आयोजित प्रमुख ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी, जिसने भारत के जीवंत प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “मुझे विश्वास है कि भारत-मोनाको संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे।”

इससे पहले, पीयूष गोयल ने नीस में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स 2026’ के समापन समारोह को संबोधित किया और पिछले तीन दिनों में प्राप्त उपलब्धियों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां भारत-फ्रांस नवाचार साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाती हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा ‘भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026’ के तहत उनकी साझा दृष्टि ने उस मजबूत नींव का निर्माण किया, जो आज एक वास्तविक परिवर्तनकारी मंच के रूप में उभरकर सामने आई है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, “मैंने उद्योग जगत के नेताओं, सीईओ, निवेशकों और नवोन्मेषकों को बड़े पैमाने पर नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और सतत भविष्य के निर्माण के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का निमंत्रण दिया।”

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के ग्रास शहर स्थित प्रतिष्ठित फ्रैगोनार्ड फैक्ट्री का भी दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें उस ऐतिहासिक विरासत की प्रेरक झलक देखने को मिली, जिसने कई पीढ़ियों से वैश्विक इत्र और सुगंध उद्योग को आकार दिया है।

उन्होंने लक्जरी विनिर्माण, डिजाइन और उच्च मूल्य व्यापार के क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग को और गहरा करने की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की।

पीयूष गोयल ने कहा, “फ्रांस की विशेषज्ञता को भारत की समृद्ध विरासत, गहन पारंपरिक ज्ञान और कुशल कार्यबल के साथ जोड़कर हम नवाचार के नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं और प्रीमियम सुगंध तथा लक्जरी क्षेत्रों में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं।”

इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में स्थित प्रतिष्ठित गैलरीज लफाएटे नाइस मसीना में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का शुभारंभ भी किया।

--आईएएनएस

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