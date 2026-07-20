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भारत और मोल्दोवा व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन में सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 10:50 AM
भारत और मोल्दोवा व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन में सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमत

चिसीनाउ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मोल्दोवा पहुंची हुई हैं। उन्होंने माल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के साथ चिसीनाउ के प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुलाकात की। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोमवार को कहा कि भारत और मोल्दोवा व्यापार, निवेश, सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी काम करेंगे।

चिसीनाउ में प्रेसिडेंशियल पैलेस में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के साथ सोमवार को बातचीत के बाद एक जॉइंट प्रेस मीट में प्रेसिडेंट मुर्मु ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट मुर्मु ने कहा कि हमने द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की और लोगों की तरक्की, खुशहाली और भलाई के लिए जरूरी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला राजकीय दौरा है, जो हमारे आपसी संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और आपसी भरोसे को दिखाता है। भारत और मोल्दोवा के बीच तीन दशकों से ज्यादा समय से अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, शांति, विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता से हमारी साझेदारी बढ़ती रही है।"

उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट सैंडू और मैंने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा की, हाल के सालों में हुए विकास की समीक्षा की और हमारे लोगों के विकास, खुशहाली और भलाई के लिए जरूरी क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक जरूरी स्तंभ है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "हम व्यापार, निवेश में सहयोग बढ़ाने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर सहमत हुए। हम कृषि, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधा और फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन जैसे आपसी फायदे वाले क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।"

शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग को भारत-मोल्दोवा संबंधों का मजबूत स्तंभ बताते हुए, राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि उन्होंने और प्रेसिडेंट सैंडू ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक लेन-देन और संस्थागत साझेदारी पर भी चर्चा की।

भारत की राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "हमें मोल्दोवा के प्रोफेशनल्स के लिए आईटीईसी ट्रेनिंग स्लॉट डबल करने की खुशी है, जिसमें एआई और नई तकनीक में स्पेशल कोर्स शामिल हैं। मोल्दोवा के डिप्लोमैट्स को भी भारत के विदेश सेवा संस्थान में स्पेशल एआई और साइबर डिप्लोमेसी कोर्स में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के तहत भारत और मोल्दोवा के बीच कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मोल्दोवा भी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होगा।"

बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए विवादों को सुलझाने के भारत के रुख को दोहराते हुए, राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "प्रेसिडेंट सैंडू और मैंने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी अपने विचार साझा किए। हमने शांति, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए अपने साझा प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित किया।"

उन्होंने कहा कि हम आम वैश्विक चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में योगदान देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए। भारत ने विवादों और तनावों को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत की है। हम हमेशा शांति के पक्ष में खड़े रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम