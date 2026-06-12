भारत और केन्या ने अलग-अलग क्षेत्रों में साझेदारी और निवेश पर की चर्चा

नैरोबी, 13 जून (आईएएनएस)। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉ. आदर्श स्वैका ने केन्या के एल्डोरेट शहर (उवासिन गिशु प्रांत) का दौरा किया। इस दौरान भारतीय राजदूत स्वैका ने उवासिन गिशु प्रांत के गवर्नर डॉ. जोनाथन बी चेलिलिम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और केन्या के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मौकों पर चर्चा की।

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नैरोबी में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “उच्चायुक्त ने एल्डोरेट के अपने दौरे के दौरान उसिन गिशु काउंटी के गवर्नर डॉ. जोनाथन बी चेलिलिम से मुलाकात की।”

इसमें आगे कहा गया, “भारत-केन्या साझेदारी के बड़े फ्रेमवर्क में भारत और उसिन गिशु प्रांत के बीच सहयोग के मौकों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा खास तौर से कृषि और कृषि-प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधा, खेल, शिक्षा और कैपेसिटी-बिल्डिंग में भारतीय निवेश को आकर्षित करने के क्षेत्रों में हुई।”

उच्चायोग के मुताबिक, “मीटिंग में अलग-अलग डोमेन में भारत और केन्या के बीच बढ़ते जुड़ाव और प्रांत के साथ ज्यादा सहयोग की संभावना पर जोर दिया गया।”

अप्रैल में, भारत और केन्या की संयुक्त व्यापार समिति की 10वीं मीटिंग नैरोबी में हुई। केन्या में भारत के उच्चायोग ने बताया कि मीटिंग की सहअध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और केन्या की व्यापार के प्रधान सचिव रेजिना अकोथ ओम्बम ने की।

उच्चायोग ने एक्स पर लिखा, “दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार बढ़ाने, मार्केट एक्सेस में सुधार करने, टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, ऊर्जा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं, जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर पूरी चर्चा की।”

इसमें बताया गया कि लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में विकास साझेदारी और सहयोग में हुए विकास की समीक्षा की गई। उच्चायोग ने कहा, “दोनों पक्षों ने अधिक विविधतापूर्ण, संतुलित और भविष्य-केंद्रित आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, व्यापार को सुगम बनाने, लंबित मुद्दों के समाधान और कारोबार से कारोबार (बी2बी) सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्रों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।”

10वीं भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की मीटिंग के दौरान, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) और केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी (केआरए) के बीच सामान के आने से पहले की जानकारी के लेन-देन पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

--आईएएनएस

केके/डीएससी