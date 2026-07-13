भारत और जापान ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर की चर्चा

टोक्यो, 13 जुलाई (आईएएनएस)। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में इलाके के हालात और रक्षा उद्योग में सहयोग पर बातचीत हुई।

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रक्षा मंत्री कोइजुमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का जापान का पहला दौरा। प्रधानमंत्री ताकाइची के हाल के भारत दौरे के बाद, हम क्षेत्रीय हालात, रक्षा उद्योग में सहयोग और भी बहुत कुछ पर बेहतर विचार कर रहे हैं।"

राजेश कुमार सिंह ने टोक्यो में सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज मेमोरियल स्टोन पर भी पुष्पांजलि अर्पित की और उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 13 जुलाई को टोक्यो में सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज मेमोरियल स्टोन पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। यह श्रद्धांजलि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को दिखाती है, जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और शांति और स्थिरता के लिए एक आम प्रतिबद्धता पर आधारित है।"

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 16वें वार्षिक भारत-जापान समिट के दौरान पीएम मोदी और पीएम ताकाइची ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, नई तकनीक, रक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान-प्रदान समेत दोनों देशों के रिश्तों के हर पहलू पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी बात की। बातचीत के बाद, दोनों नेताओं की मौजूदगी में आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जरूरी तकनीक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े जरूरी एमओयू एक्सचेंज किए गए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, "बातचीत से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की जरूरी प्राथमिकता को लेकर ठोस बढ़ोतरी हुई। दोनों पक्षों ने तीन लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स अपनाए: आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को लेकर संयुक्त बयान और ऊर्जा लचीलापन पर संयुक्त बयान।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम