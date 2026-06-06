भारत-नेपाल साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने का समय: एस. जयशंकर

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-नेपाल की मजबूत साझेदारी लोगों के बीच मजबूत संबंधों, क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी और साझा सांस्कृतिक विरासत पर बनी है।

Read More

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल और उनके डेलीगेशन से मिलकर खुशी हुई। हमारी खास साझेदारी पर डिटेल में चर्चा हुई, जिसमें विकास सहयोग, जुड़ाव, ऊर्जा, खासकर हाइड्रोपावर डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल, कल्चर और स्पोर्ट्स शामिल हैं। हमारे लोगों की आपसी तरक्की, खुशहाली और भलाई के लिए नेपाल के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई।"

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के पास स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने का मौका है।

नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल के साथ मीटिंग के दौरान अपनी शुरुआती बात में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "भारत और नेपाल के बीच बहुत खास संबंध है, जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों, बॉर्डर पार कनेक्शन और साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है। यह साझा भरोसे, सद्भावना और आपसी फायदे पर टिका है। हमारे आपसी संबंध व्यापार, वाणिज्य, निवेश, ऊर्जा, विकास सहयोग, शिक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और संस्कृति जैसे क्षेत्र में लगातार बढ़े हैं।

उन्होंने आगे कहा, "आज हमारे पास इसे कई दूसरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का मौका है, जैसे स्टार्टअप, एआई, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरे नए डोमेन में। हम अपनी लंबी और खास तौर पर खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं।"

दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही एकता पर जोर देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच नेपाल को बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के प्रमुख रबी लामिछाने के हाल के भारत दौरे के दौरान संबंधों को दी जाने वाली अहमियत दिखी है।

विदेश मंत्री ने कहा, "मैं इस मौके पर आपकी सरकार की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी सरकार के बताए गए मकसद और पड़ोस में भारत की पहल के बीच मजबूत तालमेल है।"

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-नेपाल संबंधों की दिशा को पूरी तरह बदलने और मजबूत सहयोग के जरिए उनकी पूरी क्षमता को समझने का एक साफ मौका है।

उन्होंने कहा, “मैं आज बहुत साफ और मजबूती से सहयोग और समन्वय का मैसेज देना चाहता हूं। हमारा मानना ​​है कि आज भारत-नेपाल संबंधों की दिशा को पूरी तरह बदलने और हमारे संबंधों की पूरी क्षमता को समझने का एक मौका है। मुझे यकीन है कि आज हमारी बातचीत हमें इस मकसद की ओर बढ़ने में मदद करेगी।”

अपनी बात खत्म करते हुए विदेश मंत्री ने दोनों देशों की आपसी तरक्की, खुशहाली और भलाई के लिए आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल के साथ काम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

--आईएएनएस

केके/वीसी