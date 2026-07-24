भारत ने बांग्लादेश को ब्रिक्स समिट के लिए दिया खास न्योता, पीएम तारिक रहमान को भेजा निमंत्रण पत्र

ढाका, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए निमंत्रण दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस समिट में वैश्विक सहयोग, व्यापार और सतत विकास को लेकर बातचीत होने की उम्मीद है।

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बांग्लादेश के विदेश मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार दोपहर को रिपोर्टरों से बात करते हुए कन्फर्म किया कि विदेश मंत्रालय को भारत से निमंत्रण पत्र मिला है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भेज दिया गया है।

बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि 11 सदस्यों वाले सदस्य का मेंबर या ऑब्जर्वर न होने के बावजूद, भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया है।

भारत की तरफ से यह खास कदम दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की कोशिशों के बीच आया है।

अभी ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता "बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" थीम पर आधारित है, जो 2025 रियो समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए लोगों पर केंद्रित और मानवता को सबसे पहले रखने वाले नजरिए को दिखाता है।

पिछले महीने, भारत सरकार ने बांग्लादेश में अपने उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, जो यह दिखाता है कि नई दिल्ली ढाका के साथ संबंधों को कितना महत्व देती है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया, "हस्ताक्षरकर्ता को यह निर्देशित किया गया है कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को, केवल व्यक्तिगत आधार पर, वरीयता क्रम (टेबल ऑफ प्रीसिडेंस) में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए वरीयता क्रम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह दर्जा केवल औपचारिक एवं राजकीय समारोहों के लिए मान्य होगा।"

स्थानीय मीडिया के अनुसार, भारत ने 25 जून को लगभग दो साल बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना भी फिर से शुरू कर दिया। जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के बाद यह सेवा निलंबित कर दी गई थी।

यह घोषणा उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के दौरे के दौरान की।

बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार के अनुसार, उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सामान्य यात्रा वीजा फिर से शुरू किए जा रहे हैं। 28 जून से वीजा आवेदन जमा किए जा सकेंगे। मानवीय आधार पर आपातकालीन चिकित्सा वीजा पहले की तरह जारी किए जाते रहेंगे।"

--आईएएनएस

केके/पीएम