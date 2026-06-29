भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को कहा कि भारत अफगानिस्तान के इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की मौत हुई है।

Read More

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत अफगानिस्तान के इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की यह खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "यह पाकिस्तान के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लगातार पैटर्न और अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा की हताशपूर्ण हरकतों के जरिए अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर थोपने की उसकी बेकार कोशिश को दिखाता है। भारत उन अफगान परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने अपनों को खोया है, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता है और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराता है।"

तालिबान के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सोमवार को पुष्टि की कि अफगानिस्तान के पकतिया, पकतिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 36 आम नागरिक मारे गए, जबकि 163 अन्य घायल हो गए।

रिपोर्टों का हवाला देते हुए, फितरत ने कहा कि रविवार रात पकतिका के गयन जिले, पकतिया के त्समकानी जिले और कुनार के मनोगई जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए, साथ ही तीन रिहायशी घर पूरी तरह नष्ट हो गए।

फितरत के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के जेट विमानों ने त्समकानी जिले के मंडोखेल गांव में एक नागरिक घर पर बमबारी की, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई और परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्थानीय निवासी बचाव कार्य के लिए इकट्ठा हुए, तो उस इलाके में दूसरी बार बमबारी की गई, जिसमें 28 ग्रामीणों की मौत हो गई और 158 अन्य घायल हो गए।

फितरत ने आगे कहा कि गयन ज़िले के वालुस्त गांव में एक और नागरिक घर पर बमबारी की गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई; मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मनोगई जिले के बारोलो गांव में हवाई हमले में एक नागरिक घर को निशाना बनाया गया, जिससे संपत्ति का भारी नुकसान हुआ।

इससे पहले दिन में, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़ग़ान प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे 'कायरतापूर्ण आक्रामकता' करार दिया था।

–आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी