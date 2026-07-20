भारत के साथ मोल्दोवा के संबंध आजादी और सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित : राष्ट्रपति सैंडू

चिसीनाउ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। बढ़ती ग्लोबल अस्थिरता के बीच भारत-मोल्दोवा संबंधों की अहमियत पर जोर देते हुए राष्ट्रपति माइया सैंडू ने सोमवार को कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक आजादी, सम्मान और अपने नागरिकों के फायदे के लिए काम करने के एक जैसी प्रतिबद्धता वाले समान मूल्यों से जुड़े हैं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैंडू ने कहा, “मोल्दोवा सहयोग और एक भरोसेमंद साझेदारी चुन रहा है। और ठीक इसी तरह की साझेदारी से हम भारत के साथ संबंध बना सकते हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं, एक बड़ी और एक छोटी लेकिन एक ही मूल्यों से जुड़े हुए हैं: आजादी, डिग्निटी और लोगों की भलाई के लिए काम करना। मोल्दोवा में आपको हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त मिलेगा।”

भारतीय राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए सैंडू ने राष्ट्रपति मुर्मु के दौरे को मोल्दोवा के लिए सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि 34 साल पहले राजनयिक संबंध बनने के बाद से यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का देश का पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच सम्मान और बढ़ती साझेदारी को दिखाता है।

उन्होंने कहा, “आज रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के लिए बहुत खास दिन है। 34 साल पहले हमारे राजनयिक संबंध बनने के बाद पहली बार भारत का कोई हेड ऑफ स्टेट हमारे देश आ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मु, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा में आपका स्वागत है। आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह हमारे देश के साथ-साथ इसके नागरिकों के लिए भी सम्मान की निशानी है।”

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों वाला देश है और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डायनामिक अर्थव्यवस्था में से एक है। हाल ही में हमारे देशों के बीच राजनीतिक बातचीत में कुछ तेजी और एक नई रफ्तार आई है।

उन्होंने कहा, “2024 में हमने 21 साल बाद राजनीतिक द्विपक्षीय कंसल्टेशन फिर से शुरू किया और हमने नई दिल्ली में रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के दूतावास का भी उद्घाटन किया और फिर कुछ ठोस कदम उठाए गए।”

सैंडू ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध के पूरे स्पेक्ट्रम की भी समीक्षा की। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और व्यापार समेत अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए एरिया भी खोजे।

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि यह रिश्ता हमारे लोगों के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ ठोस नतीजे लाए। सबसे पहले, हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंचें। आज, हम मिलकर बिजनेस फोरम, मोल्दोवा-भारत खोलने जा रहे हैं, जो दोनों देशों के बिजनेसमैन और कंपनियों के बीच कुछ सीधे लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है।”

दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए सैंडू ने मोल्दोवा में भारतीय छात्रों की बढ़ती मौजूदगी और उच्च शिक्षा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग के मौकों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “भारत से 1400 स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए सहयोग समझौते के लिए बातचीत भी पूरी कर ली है, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर होने वाले हैं। हम लोगों के लिए आसानी से मिलने वाली दवाएं बनाने में भारत के अनुभव का भी पता लगाना चाहते हैं और साथ ही रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा में फार्मास्यूटिकल निवेश भी लाना चाहते हैं।”

महात्मा गांधी की प्रतिमा उपहार में देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मु का धन्यवाद करते हुए सैंडू ने कहा, “उनसे हमें यह सबक मिला है कि सच्ची शांति ताकतवर लोगों द्वारा थोपी गई चुप्पी नहीं बल्कि स्वतंत्र देशों के बीच आपसी समझ है।

--आईएएनएस

केके/पीएम