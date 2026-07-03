भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र कर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए तय किया नया मानक

वाशिंगटन, 3 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बताया और कहा कि अमेरिका को महंगाई और इंटरेस्ट रेट की चिंताओं से बंधे रहने के बजाय बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हासिल करना चाहिए।

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सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को लेकर आलोचना की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "आपके पास कुछ देश हैं, भारत उनमें से एक है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह 7, 8 फीसदी पर है। हमें ऊपर बढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं, तो वे इसे खत्म करना चाहते हैं।"

ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका को बहुत तेजी से आर्थिक विस्तार का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें 4 फीसदी पर रुकना चाहिए। हमें 12 और 13 फीसदी जीडीपी पर रहना चाहिए।"

उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी रोजगार डेटा जारी होने के बाद ब्याज दरों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार इन दिनों 'महंगाई के विरोधाभास' (सिंड्रोम) से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े आने पर भी निवेशक अक्सर ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से घबरा जाते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि काश मैं इसे पुराने तरीके से बदल पाता। उन्होंने उस समय को याद किया जब मजबूत आर्थिक डेटा से आमतौर पर फाइनेंशियल मार्केट को बढ़ावा मिलता था। ट्रंप ने तर्क दिया कि आर्थिक विकास को अपने आप महंगाई बढ़ाने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

ट्रंप ने अपने सरकार के तहत अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक तस्वीर भी पेश की, और देश को स्वर्ण युग में बताते हुए कहा, "आज हमारे यहां पहले से कहीं ज्यादा फैक्ट्रियां बन रही हैं। आज हमारे देश के इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी वर्कर पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं और कहा, "मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास सामान्य नौकरियां हैं और उनके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा है।"

ट्रंप ने कहा कि उनके प्रेसिडेंट रहने के दौरान स्टॉक मार्केट बार-बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।

अपने मौजूदा सरकार की तुलना अपने पहले टर्म से करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आर्थिक प्रदर्शन ने उनके पिछले कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पॉलिसीमेकर्स की भी आलोचना की और कहा कि वे ब्याज दर को बहुत ज्यादा रखकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा करने का रिस्क उठा रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे सच में लगता है कि मैं वापस आना चाहूंगा, जब आपने शानदार नंबरों की घोषणा की किए, तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया।" उन्होंने आगे कहा कि नीति निर्माताओं को आर्थिक मजबूती को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देना चाहिए।

हाल के सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है, जिसकी ग्रोथ को घरेलू खपत, निवेश और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से समर्थन मिला है। मल्टीनेशनल कंपनियों के सप्लाई चेन में विविधता और चीन से आगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से देश ने वैश्विक निवेश भी बढ़ाया है।

पिछले दस सालों में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध लगातार बढ़े हैं, जिसमें व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में सहयोग बढ़ा है। दोनों देश अपने बड़े रणनीतिक संबंध के हिस्से के तौर पर इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन साझेदारी को और गहरा करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस