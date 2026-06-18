पेरिस, 18 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि फुटबॉल एक और मजबूत जर‍िया है, जो भारत और फ्रांस को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में इस खेल के प्रति लोगों का जुनून साफ दिखाई देता है।

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पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए फ्रांस और स्लोवाकिया की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को शुभकामनाएं दीं, जिसने विश्व कप अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की थी।

पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस में फुटबॉल का उत्साह अपने चरम पर है और देश के हर कोने में इस खेल की दीवानगी देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि भारत में भी फुटबॉल को लेकर लोगों का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है और देश में फ्रांस की टीम के बहुत से प्रशंसक हैं।

उन्होंने बताया कि फुटबॉल के लिए यह साझा जुनून भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी जोड़ता है। इसी साल दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया कई तरह की अनिश्चितताओं और बदलावों से गुजर रही है, भारत और फ्रांस की साझेदारी भरोसे, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत आधार बन गई है।

उन्होंने कहा कि रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे और दुनिया की प्रगति के लिए साझा सोच को दिखाता है।

पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान लोगों के बीच के संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में रहने वाले भारतीयों ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने और 21वीं सदी की साझेदारी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से मिलने के बाद खुशी और भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और यादगार पल था। उन्होंने महसूस किया कि हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने उन्हें अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस कराया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “मैं कुछ समय पहले पेरिस पहुंचा, जहां भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मुझे उनके प्रयासों पर गर्व है, जो भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं। भारत-फ्रांस साझेदारी हमारे ग्रह की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”

इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े तकनीक और इनोवेशन सम्मेलनों में से एक 'वीवाटेक 2026' को संबोधित किया।

उन्होंने जी7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जो एवियन में आयोजित हुआ था, और कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी