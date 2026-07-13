भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सर्जियो गोर का स्पष्टीकरण, फर्जी खबरों से सावधान रहने की दी सलाह

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर गलत जानकारी वाली खबरों पर टिप्‍पणी करते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साफ किया है कि समझौता टूटा नहीं है। उन्होंने लोगों से भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं।

Read More

सर्जियो गोर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट पर ल‍िखा, ''फर्जी खबरों से सावधान! किसी ने भी किसी चीज को ठुकराया नहीं है। दोनों पक्षों के बीच हुई बैठकें काफी रचनात्मक रहीं और दोनों ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हम अब भी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।''

सर्जियो गोर ने अपनी 'एक्‍स' पोस्‍ट एजेंसी की ओर से प्रसार‍ित की गई खबर को रीपोस्‍ट करते की, ज‍िसमें दावा क‍िया गया, ''अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार, हाल की बातचीत में भारत ने अमेरिका के साथ जल्दी से व्यापार समझौता करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भारत अब एक बेहतर समझौते की उम्मीद में बातचीत जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए व्यापारिक साझेदारों से बढ़ते भरोसे, कम होते आर्थिक जोखिमों और देश के अंदर मिल रहे राजनीतिक लाभों से आत्मविश्वास मिला है।''

सर्जियो गोर ने इस खबर का व‍िरोध करते हुए इसे फर्जी बताया। उन्‍होंने गलत जानकारी प्रसार‍ित करने पर एजेंसी को सलाह भी दी। उन्‍होंने एजेंसी को कहा, 'आप बेहतर कर सकते हैं।'

केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा, "हमें बातचीत में कोई चुनौती नहीं दिख रही है और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों पक्ष सकारात्मक हैं। भारत-अमेरिका फ्रेमवर्क ट्रेड डील सही समय पर साइन किए जाने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका से ऊर्जा आयात भी शामिल है।"

इस महीने की शुरुआत में, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की बातचीत आखिरी दौर में है। अधिकतर अहम मुद्दों को सुलझा लिया गया है और दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिससे नई दिल्ली को अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले फायदा मिले।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी