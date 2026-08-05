भोपाल में आज से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक और कार्य समूह के सत्र किए जाएंगे आयोजित

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। भोपाल बुधवार से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने और विरासत संरक्षण, संग्रहालयों, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे।

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भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित यह बैठक 8 अगस्त को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त होगी, जिसमें भविष्य के सांस्कृतिक सहयोग के लिए रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।

केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल बुधवार से आने शुरू हो जाएंगे। औपचारिक सत्र शुरू होने से पहले पहला दिन पंजीकरण, मान्यता प्राप्त करने, द्विपक्षीय बैठकों और प्रदर्शनियों के भ्रमण के लिए समर्पित होगा। प्रतिनिधिमंडल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी दौरा करेंगे, जहां वे पारंपरिक शिल्पकला और आदिवासी संस्कृति के प्रदर्शन देखेंगे, जिसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत नामक तीन प्रदर्शनियां बुधवार को कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में होंगी और सम्मेलन के दौरान जनता के लिए खुली रहेंगी। अग्रवाल ने कहा कि इन प्रदर्शनियों में भारत की हस्तलिखित विरासत, समुद्री संबंध और सभ्यतागत जुड़ाव प्रदर्शित किए जाएंगे।

संस्कृति कार्य समूह 6 अगस्त को मसौदा घोषणापत्र और सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालयों, सांस्कृतिक उद्योगों, क्षमता निर्माण और आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। सिफारिशें 8 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों के समक्ष रखी जाएंगी।

इस सम्मेलन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव भी शामिल होगा, जिसमें "ब्रिक्स शांति गीत - शांति ही इस भूमि की भाषा है" और "अमृतस्य मध्य प्रदेश" नामक प्रस्तुतियों के माध्यम से 125 से अधिक कलाकार राज्य की विरासत का प्रदर्शन करेंगे।

मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्कृति) शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल 8 अगस्त को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची का दौरा करेगा, और 9 अगस्त को भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का वैकल्पिक दौरा भी निर्धारित है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस