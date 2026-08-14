बांग्लादेश पुलिस ने ढाका में अवामी लीग के 53 नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश पुलिस ने अवामी लीग पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के कम से कम 53 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, अवामी लीग पार्टी और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ रही है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की प्रेस रिलीज के अनुसार, इन लोगों को गुरुवार रात ढाका के बशुंधरा रेजिडेंशियल इलाके की एक बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया।

राजधानी के भटारा पुलिस स्टेशन का हवाला देते हुए डीएमपी ने कहा कि अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता 15 अगस्त के शोक दिवस के सिलसिले में एक तैयारी मीटिंग और फ्लैश मार्च आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे।

बांग्लादेश के जाने-माने बंगाली अखबार प्रोथोम अलो के अनुसार, भटारा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बाद में एक ड्राइव की और 53 लोगों को हिरासत में ले लिया। डीएमपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।

बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाता है। यह शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की याद में मनाया जाता है। उन्हें देश का ‘राष्ट्रपिता’ कहा जाता है। शेख रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी।

बांग्लादेश की अवामी लीग ने शुक्रवार को गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कदम दिखाता है कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों या धार्मिक या राष्ट्रीय अवसरों को मनाने की आजादी के लिए बहुत कम जगह बची है।

अवामी लीग ने कहा, "राष्ट्रपिता को याद करने के लिए काले बैज और सफेद पंजाबी परिधान पहने पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं की अमानवीय गिरफ्तारी और उन्हें 'राष्ट्र-विरोधी' तत्व बताना, बीएनपी के राजनीतिक रूप से दिवालिया और प्रतिशोधी रवैये का चरम उदाहरण है।"

पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा बीएनपी सरकार सत्ता गंवाने के भय से इतनी डर गई है कि अब एक सामान्य बैठक या डिनर को भी 'राष्ट्र-विरोधी साजिश' करार दिया जा रहा है।

अवामी लीग ने कहा, "एक तरफ जब लोग आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों, भीषण लोड शेडिंग और कानून-व्यवस्था में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं, वहीं इन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सभी स्तरों पर समर्पित आवामी लीग कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दमन किया जा रहा है।"

बांग्लादेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर अवामी लीग ने कहा कि सावर और अशुलिया से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में नए बम हमले और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वहीं पुलिस राष्ट्रीय शोक दिवस के लिए 'काले शोक बैज और प्लेकार्ड जब्त करने' में व्यस्त है।

पार्टी ने कहा, “लोगों की सुरक्षा करने के बजाय, पुलिस को राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए एक पक्षपातपूर्ण ताकत में बदल दिया जा रहा है।”

--आईएएनएस

केके/एबीएम