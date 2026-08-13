प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे की तारीख अभी तय नहीं : बांग्लादेश के मंत्री

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पद संभालने के बाद से उनके भारत दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे की कोई तारीख तय नहीं हुई है।

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो ने विदेश मंत्रालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री के हवाले से कहा, "प्रधानमंत्री के जापान दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसे दोनों देशों के लिए सही समय पर तय किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री अभी बांग्लादेश से जुड़े कई मामलों में व्यस्त हैं और भारत या किसी दूसरे देश के दौरे के बारे में अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इन मामलों को निश्चित रूप से संबंधित देशों के साथ बातचीत के जरिए फाइनल किया जाएगा।"

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कि क्या रहमान के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है, मंत्री ने कहा कि जब भी दोनों देशों के नेता बात करते हैं या द्विपक्षीय बातचीत होती है, तो कई समस्याओं को सुलझाने का मौका मिलता है।

सोमवार को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पीएम तारिक रहमान से मुलाकात की थी। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देश न सिर्फ एक बॉर्डर शेयर करते हैं, बल्कि एक जैसे सपने भी साझा करते हैं।

त्रिवेदी ने सोमवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद के साथ भी एक अलग मीटिंग की थी। इस बातचीत में कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर फोकस रहा।

भारतीय उच्चायोग ने रहमान के साथ मीटिंग के बाद एक्स पर लिखा कि भारतीय दूत ने बांग्लादेशी सरकार और लोगों के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और आगे की सोच वाले तरीके से मिलकर काम करने के भारत के इरादे से अवगत कराया।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने त्रिवेदी के हवाले से कहा, "हम आगे देख रहे हैं। हमारा निमंत्रण पहले से ही है। हमें यकीन है कि अगर दोनों नेता मिलते हैं, तो बातचीत होगी। लोकतंत्र में दिक्कतें होंगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वह लोकतंत्र नहीं है। लेकिन लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वह है अच्छे संबंध। अगर अच्छे संबंध हैं तो यह जीत की स्थिति है।"

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