Bangladesh Election Results : बांग्लादेश चुनाव में 41 पार्टियों का 'फ्लॉप शो', एक भी सीट नहीं मिली, 'बीजेपी' ने किया कमाल

नई दिल्ली: बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनावी नतीजे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की एकतरफा जीत हुई है। वहीं, 41 राजनीतिक दलों का सूपड़ा साफ हो गया।

बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि गुरुवार को 300 में से 299 सीटों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग हुई। पहली बार किसी नेशनल इलेक्शन में एक साथ रेफरेंडम कराया गया। 59 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों में से 50 ने चुनाव लड़ा।

ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि सिर्फ नौ पार्टियों को संसद में सीट मिली है। बाकी 41 पार्टियां, दर्जनों, और कुछ मामलों में सौ से ज्यादा, चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने के बावजूद, खाली हाथ रहीं।

बीएनपी ने 212 सीटें जीतीं, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने 11 घटक दलों के गठबंधन के साथ मिलकर 77 सीटें हासिल कीं और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने छह सीटें जीतीं।

बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि नतीजे बड़े गठबंधन, कोएलिशन-बेस्ड इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी और टैक्टिकल वोटिंग के आस-पास गहरे ध्रुवीकरण को दिखाते हैं, जिससे छोटी और नई पार्टियों के लिए फायदा उठाने की बहुत कम गुंजाइश बची है।

कई पार्टियां जिनका पहले संसद में प्रभाव था, वे एक भी सीट नहीं जीत पाईं। खास तौर पर, जातीय पार्टी (जापा), जिसका लंबे समय से रंगपुर और कुरीग्राम के कुछ हिस्सों में दबदबा माना जाता था, रिप्रेजेंटेशन पाने में नाकाम रही। कुरीग्राम, जिसे पारंपरिक रूप से इसका एक मजबूत गढ़ माना जाता है, में जापा के उम्मीदवारों ने चारों सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर सीट हार गए। इसके अलावा, तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी उम्मीदवार को जमानत बचाने के लिए किसी चुनाव क्षेत्र में डाले गए कुल वैलिड वोटों का कम से कम आठवां हिस्सा पाना जरूरी होता है। हर उम्मीदवार को नॉमिनेशन पेपर भरते समय 50,000 टका शुल्क भरना होता है।

बीएनपी और उसके साथियों को कुल 212 सीटें मिलीं। इनमें से बीएनपी को 209, गोनोसंहति आंदोलन को एक, बांग्लादेश जातीय पार्टी (बीजेपी) को एक और गोनो अधिकार परिषद (जीओपी) को एक सीट मिली। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम बांग्लादेश और रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी समेत कई दूसरे गठबंधन पार्टनर कोई भी सीट नहीं जीत पाए।

इस बीच, जमात और उसके गठबंधन ने मिलकर 77 सीटें जीतीं। जमात-ए-इस्लामी को अपने सिंबल के साथ 68 सीटें मिलीं, एनसीपी को छह, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को दो और खिलाफत मजलिस को एक सीट मिली।

हालांकि, जमात के नेतृत्व वाले ब्लॉक में कई पार्टियां, जिनमें बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन, अमर बांग्लादेश पार्टी (एबी पार्टी), बांग्लादेश नेजाम-ए-इस्लाम पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी), बांग्लादेश डेवलपमेंट पार्टी, जेएजीपीए और बांग्लादेश लेबर पार्टी शामिल हैं, कोई भी सीट नहीं जीत पाईं।

--आईएएनएस