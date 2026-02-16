Bangladesh Election 2026

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:26 AM

Bangladesh New Government : भूटान के पीएम से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक, बांग्लादेश में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी तैयारी

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:27 AM

Bangladesh Custodial Death : बांग्लादेश में पुलिस हिरासत में आवामी लीग के फिर एक नेता की मौत

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 04:17 PM

Bangladesh BNP Victory : बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को 49.97 फीसदी और जमात को 31.76 फीसदी वोट मिले

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 15, 2026, 07:33 PM

Bangladesh BNP Election Win : जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने बीएनपी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को दी बधाई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:50 PM

Bangladesh Election Analysis : बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन है लेकिन नए सवाल भी खड़े हुए हैं: लिसा कर्टिस

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:55 PM

Bangladesh Election Results : बांग्लादेश चुनाव में 41 पार्टियों का 'फ्लॉप शो', एक भी सीट नहीं मिली, 'बीजेपी' ने किया कमाल

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 12, 2026, 11:16 AM

Bangladesh Parliamentary Election 2026 : बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने डाला वोट, कहा- 'लोगों को उनके अधिकार वापस मिल गए'

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 08, 2026, 05:37 AM

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश में चुनाव पर अवामी लीग का बड़ा आरोप, यह लोकतंत्र नहीं, 'नियंत्रण तंत्र'