BNP Victory

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 04:17 PM

Bangladesh BNP Victory : बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को 49.97 फीसदी और जमात को 31.76 फीसदी वोट मिले

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 15, 2026, 07:33 PM

Bangladesh BNP Election Win : जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने बीएनपी की चुनावी जीत पर तारिक रहमान को दी बधाई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:50 PM

Bangladesh Election Analysis : बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन है लेकिन नए सवाल भी खड़े हुए हैं: लिसा कर्टिस

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:55 PM

Bangladesh Election Results : बांग्लादेश चुनाव में 41 पार्टियों का 'फ्लॉप शो', एक भी सीट नहीं मिली, 'बीजेपी' ने किया कमाल

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:48 PM

Bangladesh BNP Win : बीएनपी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, रचनात्मक तरीके से भारत से जुड़ने की उम्मीद जताई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 04:02 PM

Bihar Law And Order : बिहार में कानून का राज खत्म हुआ : भाई वीरेंद्र