लोकतंत्र खत्म करने के लिए हुआ था बंगबंधु एवेन्यू पर हमला, देश के इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय: शेख हसीना

ढाका, 21 अगस्त (आईएएनएस)। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में अवामी लीग की रैली पर हुए 2004 के घातक ग्रेनेड हमले की 22वीं बरसी पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस घटना को देश के इतिहास के सबसे 'क्रूर और शर्मनाक' अध्यायों में से एक बताया।

अवामी लीग के अनुसार, इस हमले में पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के 24 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग ग्रेनेड के छर्रों से घायल हुए थे। मारे जाने वालों में उस समय की महिला अवामी लीग प्रमुख इवी रहमान भी शामिल थीं, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जि‍ल्लुर रहमान की पत्नी थीं। उस समय विपक्ष की नेता रहीं शेख हसीना इस हमले में बाल-बाल बच गई थीं, हालांकि उनके कान में चोट लगी थी, जिसकी तकलीफ उन्हें आज भी है।

अवामी लीग ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त 2004 को हुआ यह 'बर्बर हमला' आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद (हूजी) ने उस समय की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी गठबंधन सरकार के इशारे पर किया था।

अवामी लीग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर साझा किए गए एक बयान में हसीना ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य बांग्लादेश की लोकतांत्रिक राजनीति को नुकसान पहुंचाना था।

हसीना ने कहा, "इस हमले का मकसद हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करना और फिर से टकराव की राजनीति को मुख्यधारा में लाना था। यह वही रास्ता था जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के बाद हुई थी। आज हमें यह कहकर बदनाम किया जाता है कि हमने बांग्लादेश में लोकतंत्र को नष्ट किया।"

उन्होंने युवाओं से बांग्लादेश के इतिहास को निष्पक्ष रूप से समझने की अपील करते हुए कहा, "मैं नई पीढ़ी से कहना चाहती हूं कि इतिहास को निष्पक्ष नजरिए से पढ़ें। देखें कि 15 अगस्त की हत्याएं किसने कराईं। सुरक्षित जेल के अंदर चार राष्ट्रीय नेताओं की हत्या किसने की? सैन्य शासन लागू कर गैरकानूनी तरीके से सत्ता पर कब्जा किसने किया? इंडेम्निटी ऑर्डिनेंस किसने लागू किया? तथाकथित 'किंग्स पार्टी' किसने बनाई? सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक विरोधियों को ग्रेनेड हमलों के जरिए खत्म करने की कोशिश किसने की?"

पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता-विरोधी राजनीतिक सोच का समर्थन करने वाली ताकतों ने पांच अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

उन्होंने कहा, "जो लोग बार-बार बांग्लादेश को स्वतंत्रता-विरोधी राजनीतिक दिशा में ले जाने की कोशिश करते रहे हैं, वे पांच अगस्त 2024 के बाद फिर से राजनीतिक मंच पर लौट आए। जनता को गुमराह करना, मेरी हत्या की साजिश रचना और अवामी लीग को नष्ट करना, पांच अगस्त की घटनाओं के मुख्य उद्देश्य थे। इसका एक और सबूत यह है कि पांच अगस्त के बाद पूरे देश में हमारी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उन पर हमले हुए और उनके खिलाफ बेबुनियाद मामले दर्ज किए गए।"

हसीना ने दोहराया कि अवामी लीग सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का 'सोनार बांग्ला' बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, यानी एक धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और जनकल्याण पर आधारित बांग्लादेश।

--आईएएनएस

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