अयातुल्लाह अली खामेनेई को 9 जुलाई को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, ईरान ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का ऐलान

तेहरान, 14 जून (आईएएनएस)। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की याद में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत चार जुलाई से होगी। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी उनकी स्मृति में गठित मुख्यालय की ओर से जारी एक बयान में दी गई है।

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बयान के मुताबिक, 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी मोसाला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को राजधानी तेहरान और मध्य ईरान के शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।

इसके बाद 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में अंतिम संस्कार का आखिरी कार्यक्रम होगा। उसी दिन दिवंगत नेता को शिया मुसलमानों के आठवें इमाम, इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा।

स‍िन्हुआ के अनुसार, लंबे समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। मार्च की शुरुआत में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया।

मार्च में खामेनेई की मौत को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए एक ऐतिहासिक हमले का परिणाम बताया गया था। इस घटना को ईरान में 46 साल पुराने शिया धर्मतांत्रिक शासन के लिए एक बड़ा मोड़ माना गया, जबकि तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष बढ़ गया।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय खामेनेई की मौत की घोषणा की थी। खामेनेई 86 वर्ष के थे और पिछले 36 वर्षों से ईरान पर मजबूत पकड़ के साथ शासन कर रहे थे।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा था, “वह हमारी खुफिया जानकारी और बेहद उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए हमने उन्हें ढूंढ़ निकाला और न तो वह और न ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता इससे बच सके।”

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने रविवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका-इजराइल के हमलों में खामेनेई के चार रिश्तेदार भी मारे गए थे। इनमें उनकी बेटी, एक नाती/पोता और उनके दामाद भी शामिल थे।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी