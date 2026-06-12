अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के खिलाफ सीमा पर प्रदर्शन की योजना बना रहा जमात, हाईअलर्ट जारी

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। भारत की खुफिया एजेंसियां ​​भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी नजर रख रही हैं। जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को कथित तौर पर घुसाने के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।

Read More

भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही 15 जून को एक रैली और जुलूस निकालने की योजना भी है।

एक अधिकारी के अनुसार, इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर ऐसे दावे प्रचारित करने की कोशिश कर सकती हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसियां भ्रामक और गलत जानकारी मानती हैं।

अधिकारी ने कहा कि भारत की ओर से सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, फिर भी जमात ने घुसपैठ के आरोप लगाए हैं और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर सीमा क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या करने का आरोप भी लगाया है।

अधिकारी ने कहा, "यह जानकारी और कहानी जो बनाई जा रही है, वह पूरी तरह से झूठी है। इसका मकसद लोगों को भारतीय सरकार के खिलाफ भड़काना और गलत जानकारी फैलाकर बीएसएफ को भी निशाना बनाना है।"

गठबंधन ने तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार पर इस मुद्दे पर बहुत नरम रवैया अपनाने और भारत के साथ मिली होने का भी आरोप लगाया है।

खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में 11 पार्टियों के गठबंधन के दो मुख्य मकसद हैं। इनका एक मकसद गलत जानकारी फैलाने वाला अभियान चलाना और दूसरा भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा करना है।

इस साल की शुरुआत में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत और बांग्लादेश दोनों ने अपने संबंध ठीक किए हैं और अलग-अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश ने संकेत दिया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और भारत की रणनीतिक अहमियत को समझता है।

हालांकि, जमात का रुख भारत समर्थक नहीं माना जाता है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद जमात ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ मिलकर भारत में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई थी।

अधिकारियों का आरोप है कि इसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय संतुलन को प्रभावित करना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, अपराध नेटवर्क को मजबूत करना और स्थानीय रोजगार के अवसरों पर असर डालकर आर्थिक दबाव पैदा करना था।

भारतीय खुफिया एजेंसियां योजना बनाकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर​​ कड़ी नजर रख रही हैं। विरोध प्रदर्शन की योजना सीमा से सटे उन जिलों के लिए तैयार की जा रही है, जहां जमात का काफी प्रभाव है। हाल के चुनावों में, पार्टी ने भारत की सीधी सीमा से लगे जिलों में अपनी 68 में से 51 सीटें जीतीं।

भारतीय एजेंसियों ने पहले इन चुनावी फायदों पर चिंता जताई थी और सीमा पर ज्यादा चौकसी बरतने की सलाह दी थी। सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाते हुए, स्टूडेंट-लीड वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने कथित तौर पर हुई घुसपैठ के खिलाफ मानवीय ढाल बनाने की मांग की है।

अधिकारी ने आगे कहा, "हिंसा भड़काने की कोशिशें होंगी, जो भारत में भी फैल सकती हैं।"

फेक नैरेटिव और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशें भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई हैं। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि भारत अभी भी बहुत हाई अलर्ट पर है और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा।

इस बीच, भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। सिर्फ तय कानूनी तरीकों और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए ही गैर-कानूनी विदेशी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद, गैर-कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वापस भेजने पर फिर से फोकस किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अवैध प्रवासन के कारण कथित तौर पर जनसांख्यिकीय बदलाव, आतंकी संगठनों द्वारा भर्ती, सस्ते श्रम के चलते स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर, जाली मुद्रा से जुड़े नेटवर्क और मवेशियों की तस्करी जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिला है।

एक अधिकारी ने बताया, "इसलिए, यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है।"

जमात यह कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने लोगों को जबरदस्ती घुसाया और कथित तौर पर हत्याएं कीं, जबकि भारत ने ऐसे आरोपों से इनकार किया और कहा कि गैर-कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का काम कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही किया जा रहा है।

भारत ने बांग्लादेश से राष्ट्रीयता सत्यापित करने में तेजी लाने की भी अपील की है ताकि वापस भेजने की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ सके। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय कानून के अनुसार देश में रहने वाले गैर-कानूनी विदेशी नागरिकों को तय कानूनी प्रक्रियाओं और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

केके/पीएम