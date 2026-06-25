अवामी लीग यूथ विंग के नेता की हिरासत में मौत के बाद मचा बवाल, बांग्लादेश की जेलों को मौत के जाल में बदलने का आरोप

ढाका, 25 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश में अवामी लीग के सदस्यों की हिरासत में मौत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इससे संबंधित ताजा मामले में अवामी लीग की यूथ विंग, जुबो लीग के एक नेता की चटगांव सेंट्रल जेल में मौत हो गई।

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जेल अधिकारियों के अनुसार, मृतक नूरुल आलम बुधवार को चटगांव सेंट्रल जेल में बीमार पड़ गए थे। इसके बाद उन्हें चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, नूरुल को 23 जून को सतकानिया पुलिस स्टेशन में 2024 में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

यह नई घटना कुछ ही दिनों बाद हुई जब एक और अवामी लीग के कार्यकर्ता की पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के बाद मौत हो गई, जिससे देश में कस्टडी में होने वाली मौतों को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हुई और चिंताएं फिर से बढ़ गईं।

नूरुल की मौत की निंदा करते हुए, अवामी लीग ने सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार पर जेलों को "मौत के जाल" में बदलने का आरोप लगाया और इसकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के फाउंडर जियाउर रहमान के शासन के दौरान के हालात से की।

अवामी लीग ने कहा, "जेल किसी इंसान की आखिरी मंजिल नहीं होती। जब कोई ठीक-ठाक इंसान, जिसे सरकारी कस्टडी में लिया गया हो, कुछ ही समय में मरकर वापस आता है, तो लोगों का यह सवाल करना आम बात है कि क्या यह हत्या थी। एक बार फिर, बीएनपी सरकार ने जेलों को मौत के जाल में बदल दिया है, जो जियाउर रहमान के शासन की याद दिलाता है।"

पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में लगातार मौतें, सरकारी हिरासत से लाशें मिलना और सत्ता में बैठे लोगों की लगातार चुप्पी, पहले की मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से लेकर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के मौजूदा प्रशासन तक, एक चिंताजनक पैटर्न दिखाता है।

अवामी लीग ने कहा, "गिरफ्तारी, धमकी और डर के जरिए विपक्ष की आवाजों को दबाना कभी भी लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती।"

इस बीच, एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (जेएमबीएफ) ने नूरुल की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद जेल में हुई "रहस्यमयी मौत" की कड़ी निंदा की।

जेएमबीएफ के फाउंडर, अध्यक्ष और जाने-माने मानवाधिकार वकील, शाहनूर इस्लाम ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जुबो लीग के लीडर की सरकारी हिरासत में मौत कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाले पैटर्न का हिस्सा है जो पिछली अंतरिम सरकार के तहत शुरू हुआ था और मौजूदा सरकार में भी जारी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के सदस्यों, नेताओं और समर्थकों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि पुलिस और जेल में बिना किसी सही जवाबदेही के उनकी मौत हो रही है।

उन्होंने कहा, "ऐसी घटनाएं कानून के राज, मानवाधिकार और जस्टिस सिस्टम में लोगों के भरोसे को बहुत कमजोर करती हैं। सरकार को इस मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए।"

--आईएएनएस

केके/पीएम