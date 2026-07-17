अर्जेंटीना का छठा सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है भारत, कई क्षेत्रों में बढ़ रहा सहयोग : अर्जेंटीना के डिप्लोमैट

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और अर्जेंटीना के बीच बढ़ते रिश्तों की तारीफ करते हुए मुंबई में अर्जेंटीना के कॉन्सुल जनरल, डेनियल क्वेर कॉन्फलोनिएरी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को लगातार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

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आईएएनएस से बातचीत में कॉन्फलोनिएरी ने बताया कि अर्जेंटीना में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भले ही हमारे दोनों देश एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे समाज एक-दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। भारत और अर्जेंटीना दोनों ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। हमारे अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी अच्छा है।

उन्‍होंने कहा क‍ि भारत अर्जेंटीना में लिथियम के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। हमारे यहां लोग योग को भी बहुत पसंद करते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अर्जेंटीना के अलग-अलग हिस्सों में मनाया गया। वहीं, भारत के लोग अब सिर्फ मेसी ही नहीं, बल्कि पूरे फुटबॉल खेल को भी पसंद करने लगे हैं।

उन्होंने आगे कहा क‍ि हालांकि भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन मैंने देखा है कि यहां अर्जेंटीना के लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक फुटबॉल स्कूल भी है। मुझे लगता है कि हमारे दोनों समाज एक-दूसरे के और करीब आ रहे हैं। हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में यह रिश्ता और मजबूत होगा।"

गुरुवार को भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कॉसिनो ने कहा था कि पिछले 80 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि आज भारत अर्जेंटीना का छठा सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यह रिश्ता इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत हमारा छठा सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बन चुका है। भारत की आजादी के बाद से पिछले करीब आठ दशकों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार आगे बढ़े हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में हमारा दूतावास और राजदूत लंबे समय से मौजूद हैं। पिछले चार, पांच या छह वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब छह अरब डॉलर तक पहुंच गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया में भारत की अहमियत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए दोनों देशों के बीच यह साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है।

भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते साझा मूल्यों, आपसी सम्मान, समझ और कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत और अच्छे संबंध हैं, जो समय के साथ और गहरे होते गए हैं।

फरवरी 2019 में अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। साल 2024 में भारत और अर्जेंटीना ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम