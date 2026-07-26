अराघची ने ईयू नेता काजा कैलास से की बात, ईरानी जहाज पर हमले को लेकर यूक्रेन के खिलाफ 'निर्णायक' कार्रवाई की अपील

तेहरान, 26 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यूरोपीय संघ से कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज को यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की।
ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अराघची ने शनिवार को ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान अराघची ने कैलास से यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की।
बयान के अनुसार, अराघची ने यूक्रेनी हमले की निंदा की और ईयू, यूएन सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसके गुनहगारों और समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने की अपील की।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों ने होर्मुज स्ट्रेट में हुए विकास पर भी बात की और इलाके के तनाव को मैनेज करने के लिए डिप्लोमैटिक पहल की जरूरत पर जोर दिया।
एक अलग बयान में, मंत्रालय ने कहा कि उसने हमले को लेकर शनिवार को तेहरान में यूक्रेन के चार्ज डी'अफेयर्स को बुलाया और इस 'आपराधिक' काम की निंदा करते हुए औपचारिक तौर पर विरोध पत्र दिया।
इससे पहले मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी हमले की वजह से जहाज में धमाका हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया।
मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े में कभी दखल नहीं दिया और कहा कि यह हमला खतरनाक तरीके से युद्ध और असुरक्षा की आग को और फैला सकता है।
शनिवार को ही, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश की सेना ने कैस्पियन सागर में एक रूसी वॉरशिप और ईरान से जुड़े मिलिट्री कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने वाले जहाजों पर हमला किया।
इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी सरकार का किया गया हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है और यह आक्रामक कार्रवाई है।
मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में कभी दखल नहीं दिया और यह हमला खतरनाक तरीके से युद्ध और असुरक्षा की आग को और फैला सकता है।
इसमें जोर दिया गया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा और चेतावनी दी गई कि यूक्रेन अपने दुस्साहसपूर्ण नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा।
--आईएएनएस
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