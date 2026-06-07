अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन वार्श का किया समर्थन, रेट कम करने पर दिया जोर

वाशिंगटन, 7 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को नए बने फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श पर भरोसा जताया और कहा कि वह शानदार हैं और उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी पर अपने फैसले खुद लेने चाहिए।

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इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उम्मीद से बेहतर जॉब्स रिपोर्ट के बावजूद अमेरिकी सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय कम करने चाहिए।

एनबीसी के मीट द प्रेस के साथ एक खास इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस महीने के आखिर में होने वाली अपनी पहली फेडरल रिजर्व मीटिंग की अध्यक्षता करने की तैयारी के दौरान उनका वॉर्श पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं था।

उन्होंने आगे कहा, "तो मेरी भावना अलग है। मुझे लगता है कि केविन शानदार हैं और मैं चाहता हूं कि वह जो चाहें करें। मैं उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता।"

यह बात जॉब्स रिपोर्ट जारी होने के बाद आई, जिसे ट्रंप ने बार-बार मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सबूत के तौर पर बताया। उन्होंने कहा, "हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या रोजगार के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा होने के बाद फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है तो ट्रंप ने इसके उलट तर्क दिया। उन्होंने कहा, "इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। देश महान बनता है। हमने अच्छा काम करके और रेट कम रखकर देश बनाया है।"

ट्रंप ने कहा कि बाजार अब मजबूत आर्थिक डेटा पर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, क्योंकि निवेशक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद करते हैं।

उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, अगर आप 15 या 20 साल पीछे जाएं, जब आपके पास अच्छी रिपोर्ट होती थीं, तो मार्केट ऊपर जाता था। आजकल, जब आपके पास अच्छी रिपोर्ट होती हैं, तो मार्केट नीचे चला जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे।"

उन्होंने कहा, "वे जो करते हैं, जब वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वे सफलता को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं सफलता को खत्म नहीं करना चाहता।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उधार लेने की कम लागत से आर्थिक विकास को तेज करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहूंगा कि रेट कम हों क्योंकि हम इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मशीन बना सकते हैं।"

ट्रंप ने इस चिंता को भी खारिज कर दिया कि तेजी से आर्थिक विस्तार ज़रूरी तौर पर महंगाई को बढ़ाता है।

उन्होंने कहा, "ग्रोथ सबसे बड़ी चीज है जो आपके पास हो सकती है और ग्रोथ से महंगाई नहीं होती है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "आप जानते हैं, अगर आप 15 या 20 साल पीछे जाएं, जब आपके पास अच्छी रिपोर्ट होती थीं तो मार्केट ऊपर जाता था। आजकल, जब आपके पास अच्छी रिपोर्ट होती हैं, तो मार्केट नीचे चला जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। वे जो करते हैं, जब वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वे सफलता को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं सफलता को खत्म नहीं करना चाहता।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उधार लेने की कम लागत से आर्थिक विकास को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहूंगा कि रेट कम हों क्योंकि हम इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मशीन बना सकते हैं।"

ट्रंप ने इस चिंता को भी खारिज कर दिया कि तेजी से आर्थिक विस्तार जरूरी तौर पर महंगाई को बढ़ाता है और कहा कि ग्रोथ सबसे बड़ी चीज है जो आपके पास हो सकती है और ग्रोथ से महंगाई नहीं होती है।

जब उनसे पूछा गया कि अगर फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाता है तो क्या वे परेशान होंगे तो ट्रंप ने वार्श पर अपना भरोसा दोहराया और अपनी पसंद भी साफ की।

उन्होंने कहा, "केविन के साथ रहने के कारण, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई देश अच्छा कर रहा हो, तो उसे तुरंत इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें असल में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।"

ट्रंप ने आगे कहा कि कम रेट से सरकार को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी और बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन मिलेगा।

उन्होंने कहा, "मैं मिलिट्री में और बड़ा बनना चाहता हूं। अगर हम वही करते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो यह एक खूबसूरत, अच्छी तरह से चलने वाली मशीन होगी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।"

फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर, वार्श को लंबे समय से एक प्रमुख रिपब्लिकन आर्थिक आवाज माना जाता है। फेड चेयर के तौर पर, वह ऐसे समय में पॉलिसी से जुड़े फैसलों की देखरेख करेंगे जब पॉलिसी बनाने वाले मज़बूत लेबर मार्केट डेटा को महंगाई के जोखिमों और जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल आर्थिक हालात से जुड़ी बड़ी अनिश्चितता के साथ बैलेंस कर रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी