अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा समिट के लिए नाटो का तय किया एजेंडा, जेलेंस्की से भी करेंगे मुलाकात

वाशिंगटन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को रक्षा खर्च, दायित्वों का साझा निर्वहन और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर फोकस करने वाले नाटो समिट के लिए अंकारा जाएंगे। इस समिट में उनकी बैठक तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की और सीरिया के अपने समकक्ष अहमद अल-शरा के साथ तय है।

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अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार शाम को व्हाइट हाउस से निकलेंगे और मंगलवार दोपहर को तुर्किए की राजधानी पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि स्टेट अराइवल सेरेमनी और ऑनर गार्ड रिव्यू में हिस्सा लेने से पहले एर्दोगन उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत होगी।

मंगलवार शाम को ट्रंप नाटो के नेताओं के सोशल डिनर में शामिल होंगे। बुधवार को, वह नाटो नेताओं के वर्किंग सेशन में शामिल होने से पहले आधिकारिक वेलकम और फैमिली फोटो में हिस्सा लेंगे। बाद में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अंकारा से निकलने से पहले जेलेंस्की और अल-शरा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को व्हाइट हाउस लौटने वाले हैं।

नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू जी. व्हिटेकर ने कहा कि अंकारा समिट में पिछले साल हेग समिट में तय हुए रक्षा खर्च के कमिटमेंट्स की दिशा में सहयोगी देशों की प्रोग्रेस को मापा जाएगा, जहां नाटो सदस्यों ने अपनी जीडीपी का पांच फीसदी रक्षा पर खर्च करने का वादा किया था।

व्हिटेकर ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप उम्मीद करते हैं कि सभी सहयोगी तुरंत आगे आएंगे और न केवल 5 फीसदी के सस्टेनेबल रास्ते पर चलेंगे, बल्कि एक बहुत खतरनाक दुनिया में, जहां काबिल सहयोगियों की जरूरत है, जल्द से जल्द 5 फीसदी तक पहुंचेंगे।"

व्हिटेकर ने कहा कि नाटो के साथियों ने तब से लगभग 139 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त रक्षा खर्च करने का वादा किया है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा अमेरिका में बने उपकरण, हथियार और गोला-बारूद पर खर्च किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कुछ साथी दूसरों की तुलना में ज्यादा कर रहे हैं।" उन्होंने पोलैंड, नॉर्डिक देशों और बाल्टिक देशों को इस कोशिश में आगे बताया, जबकि यह भी कहा कि जर्मनी 2029 तक टारगेट तक पहुंचने की राह पर है। उन्होंने कहा कि सभी साथियों को रक्षा खर्च में काफी ऊपर की ओर बढ़ना दिखाना चाहिए ताकि अलायंस में बोझ का सही बंटवारा हो सके।

व्हिटेकर ने कहा कि अटलांटिक के दोनों तरफ रक्षा उत्पादन बढ़ाना नाटो के नए कैपेबिलिटी गोल्स को पाने के लिए जरूरी होगा।

उन्होंने कहा, "हमारा गोल यूरोप के कन्वेंशनल डिफेंस का बोझ कनाडा में हमारे यूरोपीय सहयोगियों पर डालना है। अमेरिका नाटो का एक गर्वित सदस्य बना हुआ है।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन की दुनिया की इकलौती सुपरपावर होने के नाते, दुनिया में दूसरी जगहों पर भी जिम्मेदारियां हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे साथियों की जरूरत है जो काबिल हों, एक-दूसरे के साथ काम कर सकें और अलायंस की कलेक्टिव मिलिट्री पावर को मजबूत कर सकें।

केली ने मीडिया को बताया कि सरकार इस समिट को नाटो को नया रूप देने की दिशा में एक और कदम के तौर पर देख रहा है।

केली ने कहा, "इस राष्ट्रपति के नेतृत्व में, अमेरिका ने नाटो के स्ट्रक्चर में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव शुरू किया है, जिससे अलायंस अमेरिका पर निर्भरता के मॉडल से असल में बोझ साझा करने और सेल्फ-रिलाएंस के मॉडल में बदल गया है।"

उन्होंने कहा कि सहयोगी देश रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क और अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से दिखाने और अलायंस में दिखाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

बाद में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप जेलेंस्की के साथ अपनी मीटिंग में रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना ​​है कि लड़ाई खत्म करने और और जान-माल का नुकसान रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्हें समिट के दौरान डिफेंस को-प्रोडक्शन, नई मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं और उच्च अमेरिकी हथियार प्रणाली की खरीद से जुड़ी अरबों डॉलर की घोषणाओं की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले साल यूरोपीय और कनाडाई सहयोगियों को लगभग 50 बिलियन डॉलर के रक्षा उपकरण बेचे थे, जबकि अमेरिकी रक्षा उद्योग के पास अभी लगभग 300 बिलियन डॉलर के बैक ऑर्डर हैं।

उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि यूरोप में अमेरिकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री बेसिंग का पेंटागन की समीक्षा अभी भी चल रही है, जो यूरोपीय सहयोगियों को द्वीप की रक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए बढ़ावा देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब नाटो रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बदलते यूरोपीय सुरक्षा माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। कई सदस्य देशों ने हाल के सालों में रक्षा पर खर्च काफी बढ़ा दिया है, हालांकि कई साथी देश अभी भी अलायंस के नए खर्च की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम