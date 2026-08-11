अमेरिकी राजदूत गोर और एनएसए डोभाल ने की मुलाकात, रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।

अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी जरूरी है।

बैठक के बाद सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अच्छी बैठक हुई। वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ हमारी करीबी साझेदारी बहुत जरूरी है। अमेरिका और भारत के कई लक्ष्य एक जैसे हैं और हमारा जुड़ाव बढ़ता जा रहा है।"

इससे पहले अमेरिकी राजदूत ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक की थी। यह बैठक दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत और चल रहे क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के परिप्रेक्ष्य में हुई।

अमेरिकी राजदूत गोर ने एक्स पर बैठक की एक झलक साझा करते हुए लिखा था, “विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलना हमेशा अच्छा लगता है।”

इसके अलावा, गोर ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा के साथ भी सोमवार को मुलाकात की और भारत-अमेरिका साझेदारी को लेकर चर्चा की और एक्स पर लिखा, "अभी अमेरिका-भारत साझेदारी पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सांसद मिलिंद देवड़ा से मुलाकात की। हमारे देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के मौकों के बारे में हमारी अच्छी बातचीत की सराहना की।"

गुरुवार को, उन्होंने नेटफ्लिक्स के सह-सीईओ टेड सारंडोस से मुलाकात की। इस दौरान सर्जियो गोर ने टेड सारंडोस को भारत में नेटफ्लिक्स के दस साल पूरे होने की बधाई दी।

सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत में नेटफ्लिक्स के दस साल पूरे होने के मौके पर यह देखना अच्छा लगता है कि अमेरिकी तकनीक और मनोरंजन उद्योग रचनात्मक उत्कृष्टता के लिए दुनिया भर में एक ऊंचा मानक स्थापित कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए नेटफ्लिक्स को हार्दिक बधाई। आपके लिए एक सवाल है, आपकी पसंदीदा नेटफ्लिक्स सीरीज या शो कौन-सा है।"

--आईएएनएस

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