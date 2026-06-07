अमेरिका: ओहियो के टोलेडो में सामुदायिक उत्सव के दौरान गोलीबारी, 12 लोग घायल

वॉशिंगटन, 7 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के ओहियो राज्य के टोलेडो शहर में एक कम्युनिटी फेस्टिवल के पास शनिवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) हुई गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए। इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Read More

टोलेडो पुलिस के डिप्टी चीफ जो हेफरनन ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार कम से कम दो लोग एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी भी संदिग्धों की तलाश कर रही है और लोगों को आसपास के इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है।

स‍िन्हुआ एजेंसी के अनुसार, टोलेडो पुलिस विभाग के अधिकारियों को शाम करीब 5:37 बजे (21:37 जीएमटी) एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कई लोग गोली लगने से घायल मिले। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया।

ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल दो दिनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें लाइव संगीत, फूड मार्केट, घरों के भ्रमण और खरीदारी जैसी गतिविधियां होती हैं।

इससे पहले बुधवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक हाई स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह के बाद हुई गोलीबारी में एक किशोर की मौत हो गई थी और तीन अन्य लोग घायल हो गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह घटना उत्तरी कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल की पार्किंग में हुई थी। सीबीएस ने स्थानीय पुलिस प्रवक्ता के हवाले से यह जानकारी दी।

18 मई को दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो (आईसीएसडी) में हुई गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी। इनमें तीन पीड़ित और दो संदिग्ध हमलावर शामिल थे।

सैन डिएगो पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर बताया था कि अधिकारियों को एक सक्रिय हमलावर की सूचना मिलने के बाद आईसीएसडी परिसर में भेजा गया था। यह केंद्र एकस्ट्रम एवेन्यू के 7050 ब्लॉक में स्थित है।

बाद में पुलिस ने बताया कि खतरे को निष्क्रिय कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 18 मई को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:43 बजे इस केंद्र में सक्रिय हमलावर की सूचना मिली थी। अधिकारी चार मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गए और इमारत के बाहर तीन लोगों के शव मिले।

इसी दौरान पुलिस को केंद्र से कुछ ब्लॉक दूर अतिरिक्त गोलीबारी की भी सूचना मिली। पास में काम कर रहे एक माली पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह घायल नहीं हुआ।

कुछ ही देर बाद पुलिस को हैटन स्ट्रीट के 3800 ब्लॉक में सड़क के बीच एक वाहन मिला, जिसमें दो मृत युवक बैठे थे। माना जाता है कि यही दोनों इस हमले में शामिल हमलावर थे।

दोनों संदिग्धों की उम्र 17 और 18 वर्ष बताई गई है। सैन डिएगो पुलिस प्रमुख स्कॉट वाल ने कहा कि शुरुआती जांच से लगता है कि उनकी मौत खुद को गोली मारने के कारण हुई।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम