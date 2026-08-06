अमेरिका ने इराकी एयरलाइन पर लगे प्रतिबंध हटाए, ईरान पर लगे बैन में ढील देने से किया इनकार

वाशिंगटन, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी वित्त विभाग ने इराकी कमर्शियल एयरलाइन फ्लाई बगदाद और उसके दो एयरक्राफ्ट को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़ी अपनी प्रतिबंधित लिस्ट से हटा दिया है।

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फ्लाई बगदाद एयरलाइंस को इराक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स (एसडीएन) लिस्ट से हटा दिया गया है। यह बात विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने बुधवार (स्थानीय समय) को एक बयान में कही।

फ्लाई बगदाद एयरलाइंस को शुरू में जनवरी 2024 में इस आरोप पर प्रतिबंधित किया गया था कि उसने इराक, सीरिया और लेबनान में आईआरजीसी की कुद्स फोर्स और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया को सपोर्ट दिया था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, यह बदलाव एक पुनर्विचार प्रक्रिया से गुजरने के बाद किया गया।

कई मीडिया आउटलेट्स ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, "यह ईरान सरकार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स, किसी भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन या इनमें से किसी का समर्थन करने वाले या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति अमेरिकी नीति में किसी भी बदलाव का संकेत नहीं है।"

इससे पहले अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा था कि ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए कुछ ही दिनों में डील हो सकती है।

हफ्ते के अंत में दोनों पक्षों के हमले रोकने के बाद अब अमेरिका और ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर बातचीत कर रहे हैं।

ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के अनुसार, इस्माइल बाघेई ने बुधवार (स्थानीय समय) को रिपोर्टरों को बताया कि ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित रूट के भौगोलिक समन्वय पर सहमति बन गई है और वे एक संयुक्त बयान को फाइनल कर रहे हैं जिसमें तय किए गए खास पॉइंट्स बताए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दोनों देश पिछले दो महीनों से प्रस्तावित रास्ते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ईरानी अधिकारी तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं।

बाघेई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमले और उसके कारण इलाके की सुरक्षा पर पड़ने वाले असर के कारण स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान के बीच आपसी समझ का मतलब यह नहीं है कि स्ट्रेट जहाजों के आने-जाने के लिए सुरक्षित हो गया है, क्योंकि ईरान और उसके हितों के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी और दूसरी आक्रामक और धमकी भरी कार्रवाइयां जारी हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी