अमेरिका ने ईरान से जुड़े तीसरे टैंकर को किया निष्क्रिय, राष्ट्रपति ट्रंप ने नए हमले की दी धमकी

वाशिंगटन, 11 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के जरूरी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण कर सकता है। अमेरिकी सेना ने तेहरान पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और नाकाबंदी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए तीसरे वाणिज्यिक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया था। इसके बाद अब ट्रंप की ये चेतावनी सामने आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "अमेरिका आज रात ईरान (जिसकी नौसेना, वायु सेना, रडार, विमान-रोधी और रक्षा के दूसरे सभी तरीके, साथ ही उसकी ज्यादातर हमला करने की क्षमता खत्म हो गई है!) पर बहुत जोरदार हमला करेगा।"
ट्रंप ने आगे कहा, "बहुत दूर नहीं, हम खार्ग आइलैंड और दूसरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स पर कब्जा कर लेंगे और उनके ऑयल और गैस मार्केट पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।"
इससे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने ऐलान किया कि अमेरिकी सुरक्षा बल ने ओमान की खाड़ी में एक टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। टैंकर के बारे में कहा गया कि वह ईरान पर लगाए गए ब्लॉकेड का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल ले जा रहा था।
सीईएनटीसीओएम के अनुसार, गिनी-बिसाऊ के झंडे वाला एमटी जलवीर ओमान की खाड़ी के रास्ते ईरान से तेल ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी 10 जून को रात 11:20 बजे (ईटी) अमेरिकी सेना ने इसे निष्क्रिय कर दिया था। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने जहाज के इंजन रूम में दो हेलफायर मिसाइलें दागीं, जब क्रू बार-बार अमेरिकी फोर्स के निर्देश मानने में विफल रहा।
यह घटना इस हफ्ते अमेरिकी सेना द्वारा निष्क्रिय किया गया तीसरा कमर्शियल जहाज था। इससे पहले, अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने पलाऊ के झंडे वाले एमटी मैरीवैक्स और एमटी सेटेबेलो को निष्क्रिय कर दिया था। सीईएनटीसीओएम ने कहा कि मैरीवेक्स ने ईरानी पोर्ट पर जाने की कोशिश की, जबकि सेटेबेलो ईरानी तेल ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था।
सैन्य कमांड ने कहा कि उसने 13 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से नौ निर्देशों का पालन न करने वाले जहाजों को निष्क्रिय कर दिया, ब्लॉकेड का पालन करने वाले 135 जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ दिया और 42 मानवीय सहायता लेकर जाने वाले जहाजों को आगे बढ़ने दिया है।
सीईएनटीसीओएम ने कहा, "ईरानी पोर्ट्स और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के नाकाबंदी लागू की जा रही है, जिसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी पोर्ट्स भी शामिल हैं।"