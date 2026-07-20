अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया, तीन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि: राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन, 20 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमला किया है। यह हमला उन तीन अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में किया गया है जिनके मारे जाने की आशंका है। साथ ही, उन्होंने कहा कि तेहरान को बहुत ज्यादा सैन्य नुकसान हुआ है और अब होर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण नहीं है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सेवा सदस्यों के मौत के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा, “हमें बहुत बुरा लग रहा है। वे महान लोग, वे महान देशभक्त, ईरान के पास परमाणु हथियार न हो, इसके लिए लड़ रहे थे।”

उन्होंने कहा, “ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने सेना के तौर पर लगभग सब कुछ खो दिया है। उनके पास बहुत कम बचा है। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं। उनके पास कुछ ड्रोन हैं। उनके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता ज्यादा नहीं है।”

ट्रंप ने कहा, “हम स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं; वे किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमने आज रात उन्हें फिर से बहुत जोरदार तरीके से मारा और हमने ऐसा शायद तीन (सैनिकों) के सम्मान में किया।”

ट्रंप ने रिपोर्टरों के साथ अपनी छोटी सी बातचीत में सैनिकों की पहचान या उनकी मौत के हालात के बारे में और जानकारी नहीं दी।

राष्ट्रपति ने एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कतर के एक एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “इसमें बहुत कुछ है, बहुत क्षमता है, लेकिन मैं समझता हूं कि लगभग एक महीने में वे इन क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए भेजेंगे। इसमें लगभग एक महीना लगेगा।”

ट्रंप ने अलग से कहा कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से कनाडा में लगी जंगल की आग से निकल रहे धुएं के बारे में बात की है। ये धुआं अमेरिका में आ रहा है।

उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा है, आपको इन आग को अंदर आने से रोकना होगा। इससे हमारी हवा जहरीली हो गई है। हमारी हवा जहरीली हो गई है। मार्क कार्नी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमें वहां लगी आग को रोकना है। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन शायद उन्हें हमें कुछ हर्जाना या कुछ और देना चाहिए या हमें कुछ टैरिफ लगाने चाहिए।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पेन के साथ उनका कोई टेंशन है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, “नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे किसी के साथ कोई परेशानी नहीं है।”

फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा कॉरिडोर में से एक है। इस रास्ते पर प्रभाव डालने वाली कोई भी सैन्य लड़ाई शिपिंग में रुकावट डाल सकती है और दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों पर दबाव डाल सकती है, जिसका असर भारत जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले देशों पर पड़ सकता है।

--आईएएनएस

केके/एएस