अमेरिका में हीटवेव का कहर: 24 लोगों की मौत

वाशिंगटन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका में भीषण गर्मी और हीटवेव ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के बीच अब तक 24 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के पूर्वी हिस्से पर बने विशाल 'हीट डोम' के कारण करोड़ों लोग कई दिनों से अत्यधिक गर्मी झेल रहे हैं।

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अमेरिका के 20 से अधिक राज्यों में तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। रविवार तक 14 करोड़ (140 मिलियन) से अधिक लोग हीट अलर्ट के दायरे में थे।

न्यू जर्सी में अधिकारियों का मानना है कि भीषण गर्मी के कारण 22 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें राज्य के 10 जिलों में हुईं, जिनमें अधिकांश मध्य और उत्तरी इलाकों से हैं। न्यू जर्सी के हेल्थ कमिश्नर डॉ. रेनार्ड वॉशिंगटन ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया, "दुर्भाग्य से, इनमें से कई लोग ऐसे घरों में पाए गए जिनमें एयर कंडीशनिंग नहीं थी। कुछ लोग अपने घरों के बाहर थे, कुछ सड़कों पर और कुछ पार्क की हुई कारों में भी पाए गए।"

अधिकारियों के अनुसार, पहली मौत गुरुवार को हुई थी। मृतकों की उम्र 30 से 80 वर्ष के बीच थी। शुरुआती जांच में इन मौतों का कारण हीटवेव माना जा रहा है, हालांकि अंतिम पुष्टि मेडिकल जांच के बाद होगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह सामान्य गर्मी नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

इलिनॉय के कुक काउंटी में भी गर्मी से जुड़ी एक मौत दर्ज की गई। वहीं मिसिसिपी में 74 वर्षीय मिचेल रे कूली की अत्यधिक गर्मी के कारण मौत हो गई। वह लापता हो गए थे और अगले दिन उनका शव एक पेट्रोल पंप के पीछे मिला।

इसके अलावा, 83 वर्षीय मार्था आइरीन वैन एगमंड की भी मिसिसिपी में मौत हो गई। वह अपने बगीचे में गिर गई थीं। उनके पति उन्हें उठाने की कोशिश में खुद भी गिर पड़े। दोनों कई घंटों तक तेज गर्मी में फंसे रहे। बाद में मदद पहुंची, लेकिन तब तक मार्था की मौत हो चुकी थी।

एबीसी न्यूज के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रमों पर भी हीटवेव का असर पड़ा। वाशिंगटन डीसी में आयोजित समारोहों के दौरान 51 लोगों का गर्मी से जुड़ी समस्याओं के लिए इलाजकिया गया, जिनमें 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भीषण गर्मी के कारण कई सार्वजनिक कार्यक्रम, जिनमें स्वतंत्रता दिवस परेड भी शामिल थी, रद्द करनी पड़ी।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पूर्व और मिडवेस्ट इलाकों में गर्मी कुछ कम होने की उम्मीद है, लेकिन इसका असर अब दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इस तरह की लगातार बढ़ती और खतरनाक हीटवेव को विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने, वातानुकूलित स्थानों पर रहने और बुजुर्गों व पड़ोसियों का हालचाल लेते रहने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

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