वॉशिंगटन, 24 जून (आईएएनएस)। अमेरिका में स्थायी रूप से रहने वाले (ग्रीन कार्ड धारक) और पाकिस्तान के नागरिक हबरून हबीब (30) ने बुधवार को बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसफर कारोबार चलाने का खुलासा क‍िया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस कारोबार का इस्तेमाल मेडिकेयर धोखाधड़ी से मिले पैसे को अमेरिका से पाकिस्तान भेजने के लिए किया गया था।

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कनेक्टिकट के मिडलटाउन निवासी हबरून हबीब ने ब्रिजपोर्ट की संघीय अदालत में अपना दोष स्वीकार कर लिया। उन्होंने औपचारिक अभियोग का अधिकार भी छोड़ दिया। यह जानकारी कनेक्टिकट जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने दी।

अदालती दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, हबीब ने जनवरी 2025 में कनेक्टिकट में 'अराउंड द वर्ल्ड सॉल्यूशंस एलएलसी' नाम की कंपनी रजिस्टर कराई और बाद में उसके नाम से एक बैंक खाता खोला।

संघीय अभियोजकों के मुताबिक, इस कंपनी के जरिए कनेक्टिकट में मेडिकेयर एडवांटेज योजनाओं को टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों (जैसे ऑर्थोटिक्स और ब्रेस) के लिए फर्जी दावे भेजे गए। जिन लोगों के नाम पर ये दावे किए गए, उन्होंने न तो ऐसे उपकरण मांगे थे, न उनकी अनुमति दी थी और न ही उन्हें कभी प्राप्त किया था।

अधिकारियों के अनुसार, ये दावे पाकिस्तान में मौजूद एक व्यक्ति की ओर से भेजे गए थे।

अभियोजकों ने बताया कि 12 मार्च से 14 मई 2025 के बीच मेडिकेयर एडवांटेज योजनाओं से लगभग 6,80,571 डॉलर कंपनी के बैंक खाते में जमा किए गए।

ये भुगतान उन फर्जी दावों से जुड़े थे जिनमें दावा किया गया था कि लगभग 413 मेडिकेयर लाभार्थियों को ऑर्थोटिक्स उपलब्ध कराए गए थे। ये लाभार्थी अमेरिका के 36 राज्यों में रहते थे और उनमें से कोई भी कनेक्टिकट का निवासी नहीं था।

अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के जरिए किए गए फर्जी दावों की कुल कीमत लगभग 19 लाख डॉलर थी। हालांकि कुछ भुगतान बीमा कंपनियों ने कथित धोखाधड़ी का पता चलने के बाद रोक दिए थे।

जांच में पता चला कि हबीब ने कंपनी के खाते से कुल 4,25,000 डॉलर की 14 वायर ट्रांसफर के जरिए पाकिस्तान के बैंक खातों में रकम भेजी।

अभियोजकों का कहना है कि न तो हबीब और न ही 'अराउंड द वर्ल्ड सॉल्यूशंस' के पास कनेक्टिकट राज्य में मनी ट्रांसफर का कारोबार करने के लिए बैंकिंग विभाग का लाइसेंस था।

बिना लाइसेंस ऐसा कारोबार चलाना कनेक्टिकट और संघीय दोनों कानूनों के तहत अपराध है।

हबीब को 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी उस निर्धारित उड़ान से एक दिन पहले हुई, जिसमें वह न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पाकिस्तान जाने वाला था। उसके पास एकतरफा (वन-वे) टिकट था।

अब उसे आठ सितंबर को हार्टफोर्ड में अमेरिकी जिला न्यायाधीश माइकल पी. शिया के सामने सजा सुनाई जाएगी।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी