अमेरिका में अंशुल कुंचा की हत्या मामले में बहन ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार, शव जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। अमेरिका में तेलंगाना के युवक अंशुल कुंचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंशुल कुंचा की बहन तन्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनके भाई का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए और परिवार को सौंप दिया जाए।

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भारतीय नागरिक अंशुल कुंचा, जिनकी अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, के बारे में उनकी बहन तन्वी कहती हैं, "मुझे सच में नहीं पता। हम जानते हैं कि उन्हें एक गलत अपार्टमेंट में बुलाया गया था। वह एक खाली घर था। जब वह पिज्जा डिलीवर करके अपनी गाड़ी की ओर वापस जा रहे थे तो उनके सिर में पीछे से गोली मार दी गई।"

तन्वी ने बताया कि अंशुल पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं था। वह ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एनालिटिक्स में मास्टर्स करने गया था। उन्होंने कहा कि बाद में उसे केडब्ल्यूई नाम की एक जापानी मल्टीनेशनल कंपनी में फुल-टाइम जॉब मिल गई। मास्टर्स करते समय उसने एक पिज्जा डिलीवरी शॉप पर पार्ट-टाइम काम भी किया, लेकिन जब भी जरूरत होती थी तो ऑन कॉल ही। वीकेंड पर वह दो या तीन डिलीवरी शिफ्ट लेता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं।

उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय से मेरी बस यही अपील है कि मुझे मेरे भाई की बॉडी जल्द से जल्द वापस मिल जाए, क्योंकि शुरू में उन्होंने हमसे कहा था कि हमें सोमवार या मंगलवार तक बॉडी वापस मिल जाएगी, लेकिन अब हमें गुरुवार या शुक्रवार का अंदाजा मिल रहा है। हम उसका शव इतने लंबे समय तक वहां नहीं रखना चाहते। मेरे भाई की बात करें तो वह बहुत खुशमिजाज किस्म का इंसान था। अगर आप उससे कभी मिलते तो वह सबसे प्यारा इंसान था। वह एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा और यह अजीब बात है कि उसके साथ ऐसा हुआ, यह सच में बहुत परेशान करने वाला है।"

परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, अंशुल तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले के गुंडलापोचमपल्ली का रहने वाला था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन साथ ही वीकेंड पर एक्स्ट्रा कमाई के लिए पार्ट-टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम भी करता था।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी