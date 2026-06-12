अमेरिकी लॉमेकर्स और बिजनेस लीडर्स ने पीएम मोदी की उपलब्धि की सराहना की

वॉशिंगटन, 12 जून (आईएएनएस)। भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व और अमेरिका-भारत की बढ़ती साझेदारी का जिक्र करते हुए अमेरिकी लॉमेकर्स और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित पीएम बनने पर बधाई दी है।

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कांग्रेस के सदस्यों, एक अमेरिकी सीनेटर और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों की ओर से बधाई संदेश आए, जो भारत के साथ करीबी रिश्तों के लिए वॉशिंगटन और कॉर्पोरेट अमेरिका के व्यापक समर्थन को दिखाते हैं।

वॉरबर्ग पिंकस के चेयरमैन चार्ल्स आर. के ने कहा कि पीएम मोदी की उपलब्धि "भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में दिखाए गए भरोसे और विश्वास" को दर्शाती है।

10 जून को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में चार्ल्स ने कहा कि भारत ने "दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की है और ग्लोबल स्तर पर एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है।"

प्राइवेट इक्विटी एग्जीक्यूटिव ने उनकी फर्म के लिए भारत के बढ़ते महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने लिखा, "आज, भारत दुनिया भर में फर्म का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी डेस्टिनेशन और एशिया में हमारा सबसे बड़ा बाजार है। हमें गर्व है कि हम भारत में निवेश करने वाली शुरुआती ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक रहे हैं। वारबर्ग पिंकस भारत के लगातार विकास में लंबे समय तक साझेदार बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है।"

कैपिटल हिल में लॉमेकर्स ने वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रणनीतिक संबंधों का जिक्र किया।

लॉमेकर फ्रेंच हिल ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों से मिले उनके भरोसे" को दिखाता है।

लॉमेकर ब्रैड शर्मन ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि अमेरिका और भारत, "दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र" होने के नाते, "एक स्वाभाविक साझेदारी और मज़बूत रिश्ते" साझा करते हैं।

शर्मन ने कहा, "मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के लोगों को दिल से बधाई देता हूं।"

सांसद जो विल्सन ने कहा कि अमेरिका-भारत संबंध बहुत अहम हैं क्योंकि "आजाद दुनिया को उन तानाशाहों से खतरा है, जो खुशहाली और कानून के शासन को खत्म करना चाहते हैं।"

विल्सन ने कहा, "प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को शुभकामनाएं।"

सीनेटर सिंडी हाइड-स्मिथ ने कहा कि उन्हें "हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंधों" की उम्मीद है, जबकि सांसद माइक हैरिडोपोलोस ने कहा, "अमेरिका-भारत साझेदारी पहले कभी इतनी अहम नहीं रही।"

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बड़े नेताओं ने भारत के आर्थिक और डिजिटल बदलाव पर भी जोर दिया।

सिस्को के जीतू पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने "डिजिटल समावेश और टेक्नोलॉजी के विकास" पर ध्यान दिया है और "भारत और दुनिया के लिए एक ज्यादा जुड़े हुए और मजबूत भविष्य" को बनाने में मदद की है।"

पटेल ने आगे कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के जोर ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सिस्को को एआई के दौर में भारत का टेक्नोलॉजी पार्टनर होने पर गर्व है।

--आईएएनएस

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