अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल में हुई गोलीबारी, कई लोग घायल और जांच में जुटी पुलिस

सिएटल, 27 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के सिएटल से सामूहिक गोलीबारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका में सिएटल सेंटर के पास सालाना बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए।

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सिएटल पुलिस ने रविवार रात (स्थानीय समय) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पुलिस शूटिंग की जांच कर रही है। कई लोग शूटिंग के शिकार हुए हैं। सिएटल सेंटर में गोलियां चलीं। और जानकारी जल्द ही आएगी। कृपया उस इलाके से बचें।"

शूटिंग से फूड फेस्टिवल में आए विजिटर्स में घबराहट फैल गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की गई।

हालांकि, घायल हुए लोगों की संख्या तुरंत नहीं बताई गई। मामले के आरोपी या किसी संदिग्ध को अब तक हिरासत में लिया गया है या नहीं, इसे लेकर पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

सिएटल सेंटर मनोरंजन और संस्कृति का केंद्र है, जिसमें क्लाइमेट प्लेज एरिना और मशहूर स्पेस नीडल जैसे कई आकर्षण की चीजें हैं।

डब्ल्यूबीएएल-टीवी के अनुसार, उस समय वेन्यू पर बाइट ऑफ सिएटल हो रहा था, जो शहर के सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे पसंदीदा फूड फेस्टिवल में से एक है।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन की एक रिपोर्ट में कोमो नाम की एक एफिलिएट कंपनी का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार, फूड फेस्टिवल में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने वेन्यू के अंदर 7-8 गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे।

पुलिस ने गिरफ्तारी या किसी संभावित वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जांच चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

यह घटना 19 जुलाई को अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन में रात भर हुई मास शूटिंग में संदिग्ध समेत दस लोगों के घायल होने की एक और घटना के ठीक बाद हुई है।

टक्सन पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह शूटिंग 19 जुलाई को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 2 बजे एरिजोना के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टक्सन के डाउनटाउन के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई।

स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत उधर की तरफ दौड़े।

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा। अधिकारियों ने संदिग्ध को कई बार ऑर्डर दिए, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म पहने अधिकारी ने उसे गोली मार दी।

टक्सन फायर डिपार्टमेंट के उन्हें पास के अस्पताल ले जाने से पहले, अधिकारियों ने मौके पर ही पीड़ितों का इलाज किया। टक्सन पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक संदिग्ध हिरासत में है और कई पीड़ितों का गंभीर चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है।"

टक्सन की मेयर रेजिना रोमेरो ने एक बयान में कहा, "पिछली रात, टक्सन में बंदूक से हिंसा की एक और गंभीर और बेमतलब की घटना हुई।"

संदिग्ध और पीड़ितों की पहचान जारी नहीं की गई है। गोलीबारी का कारण और पीड़ितों की अभी क्या हालत है, यह पता नहीं है।

--आईएएनएस

केके/एएस