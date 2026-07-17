अमेरिक के राज्यों को निशाना बनाकर जासूसी और साइबर ऑपरेशन बढ़ा रहा है चीन, अमेरिकी सीनेटरों ने दी चेतावनी

वाशिंगटन, 17 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी सीनेटरों और राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन जासूसी, साइबर घुसपैठ, प्रभाव अभियान और आर्थिक दबाव जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राज्यों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा की इंटेलिजेंस कमेटी की सुनवाई में कहा कि स्थानीय सरकारें अब अमेरिका के काउंटर-इंटेलिजेंस प्रयासों का अहम हिस्सा बन गई हैं।

Read More

हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के सदस्यों और राज्य स्तरीय फ्यूजन सेंटरों और विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े खतरे अब केवल वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहे। अब राज्य, शहर, विश्वविद्यालय और निजी व्यवसाय भी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की पहली पंक्ति बन चुके हैं।

कमेटी के अध्यक्ष रिक क्रॉफर्ड ने कहा कि चीन ने पूरे समाज को शामिल करने वाली रणनीति अपनाई है, जो पारंपरिक जासूसी से कहीं आगे बढ़कर विभिन्न माध्यमों से अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है।

क्रॉफर्ड ने कहा, "बीजिंग किसी भी पारंपरिक लड़ाई के शुरू होने से बहुत पहले ही, फायदे के लिए खुद को तैयार करने के लिए कानूनी निवेश, सप्लाई चेन, रिसर्च साझेदारी, साइबर घुसपैठ, असर डालने वाले ऑपरेशन और आर्थिक दबाव का फायदा उठाता है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि चीन की गतिविधियां अक्सर हथियारबंद लड़ाई की हद से नीचे रहने के लिए डिजाइन की जाती हैं। हमारा देश तेजी से विवादित इलाका बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा, "अमेरिकी लोगों की आजादी, सुरक्षा और हमारे जीने के तरीके के लिए इन खतरों के बारे में ज्यादा जागरूकता की जरूरत है।" क्रॉफर्ड ने फेडरल, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के बीच ज्यादा मजबूत सहयोग की अपील की।

रैंकिंग मेंबर जिम हाइम्स ने कहा कि काउंटरइंटेलिजेंस अब सिर्फ फेडरल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं रह सकती।

हिम्स ने कहा, "इस सुनवाई का टाइटल इस बुनियादी सच्चाई को दिखाता है कि देश असल में फ्रंट लाइन पर काम करते हैं।" उन्होंने नीति बनाने वालों से यह भी कहा कि वे विदेशी खुफिया खतरों का मुकाबला करने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बनाएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नागरिकों, कानूनी स्थायी निवासियों और आगंतुकों के साथ उनकी जाति, नस्ल या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सही बर्ताव किया जाए।

नेशनल फ्यूजन सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष माइक सेना ने सीनेटरों को बताया कि विदेशी इंटेलिजेंस सर्विसेज, खासकर पीआरसी, रूस, ईरान और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर, राज्य और स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स और प्राइवेट इंडस्ट्री को तेजी से टारगेट कर रही हैं।

सेना ने कहा, "इस वजह से, राज्य और स्थानीय साझेदार अक्सर जासूसी, साइबर गतिविधियों, विदेशी असर, सप्लाई चेन में समझौता और इकोनॉमिक टारगेटिंग से जुड़े इंडिकेटर सबसे पहले देखते हैं।"

उन्होंने कहा कि 80 फ्यूजन सेंटर्स में काम करने वाले 3,200 से ज्यादा लोग फेडरल, स्टेट और स्थानीय साझेदारों के साथ इंटेलिजेंस एनालिसिस और जानकारी साझा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम क्लासिफिकेशन की रुकावटों, अलग-अलग डेटाबेस, अलग-अलग फंडिंग और सुरक्षा मंजूरी में देरी की वजह से रुकावटें पैदा करते हैं।

माइक सेना ने कांग्रेस से एक नेशनल काउंटरइंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन-शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाने, फ्यूजन सेंटर्स में ज्यादा फेडरल लोगों को शामिल करने और ट्रेनिंग और रिसोर्स को बेहतर बनाने की अपील की।

इसके अलावा, अलबामा फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर जे मोस्ले ने कहा कि काउंटरइंटेलिजेंस अब सिर्फ वाशिंगटन तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय, राज्य और फेडरल एजेंसियों के बीच भरोसेमंद संबंध, संदेह वाली गतिविधियों को पहचानने के लिए जरूरी हैं, इससे पहले कि वे एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन जाएं।

अलबामा फ्यूजन सेंटर के निदेशक जे मोस्ले ने कहा कि काउंटर-इंटेलिजेंस अब केवल वाशिंगटन तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय, राज्य और संघीय एजेंसियों के बीच भरोसेमंद सहयोग संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े खतरे में बदलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है।

वहीं, फ्लोरिडा के राज्य प्रतिनिधि डैनियल अल्वारेज ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा (होमलैंड सुरक्षा) में राज्यों की भूमिका और अधिक मजबूत होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "फ्लोरिडा अपने लोगों की सुरक्षा के लिए संघीय सरकार का इंतजार नहीं करेगा।" अल्वारेज ने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर काउंटर-इंटेलिजेंस प्रयास संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचार, जातीयता या धर्म के बजाय उसके व्यवहार के आधार पर केंद्रित होने चाहिए।

नेब्रास्का स्टेट के सीनेटर एलियट बोस्टार ने अपनी बात में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले दूरसंचार उपकरण के इस्तेमाल को रोकने और विदेशी दुश्मनों से जुड़ी कमजोरियों को कम करने के लिए कानूनी कोशिशों के बारे में बताया। उन्होंने अमेरिका की काउंटर-इंटेलिजेंस स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस और राज्य सरकारों के बीच ज्यादा तालमेल की मांग की।

--आईएएनएस

केके/एएस