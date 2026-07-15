अमेरिका की आजादी के 250वीं वर्षगांठ पर बीएपीएस ने मनाया जश्न, मंदिरों को रोशनी से सजाया

वॉशिंगटन, 15 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका की आजादी के 250वीं वर्षगांठ पूरे होने पर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) की ओर से जश्न मनाया गया। इस दौरान मंदिरों को लाल, सफेद और नीले रंग की रोशनी से सजाया गया।

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बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने पूरे देश में झंडा फहराने के समारोहों, अलग-अलग धर्मों के लोगों की सभाओं, ओपन हाउस और सेवा कार्यों के माध्यम से जश्न में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी में योगदान देने वाले लोगों को याद किया गया। बीएपीएस ने कहा कि उनका सफर अमेरिका के उस व्यापक अनुभव को दिखाता है जो हिम्मत, सेवा, मौकों और अपनापन महसूस करने की भावना से बना है।

एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी में बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम में पूर्व सैनिकों और समुदाय के सदस्यों ने झंडा फहराने के समारोह में हिस्सा लिया। भक्तों और परिवारों ने आभार और एकता दिखाने के लिए अमेरिकी झंडे लहराए।

लॉस एंजिल्स में, बीएपीएस मंदिर ने स्थानीय पूर्व सैनिकों के साथ झंडा फहराने का समारोह आयोजित किया। इसने अपनी संस्कृति, मूल्यों और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा करने के लिए व्यापक समुदाय के लिए अपने दरवाजे भी खोले।

लॉस एंजिल्स में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन लोरेन्ज ने कहा, "यह जश्न उन बुनियादी आदर्शों और स्थायी मूल्यों पर विचार करने का एक सार्थक मौका देता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को आकार दिया है।"

ह्यूस्टन में, शुगर लैंड, मिसौरी सिटी, पियरलैंड और स्टैफोर्ड के मेयर इस जश्न में शामिल हुए। मंदिर को लाल, सफेद और नीले रंगों की रोशनी से सजाया गया और अमेरिका का राष्ट्रगान बजाया गया। कई कार्यक्रम धार्मिक आजादी, अनेकता और सामुदायिक सेवा पर केंद्रित थे। प्रतिभागियों ने अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत, स्वयंसेवा के कामों और पारिवारिक गतिविधियों में हिस्सा लिया।

बीएपीएस के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज के एक पत्र में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर उसके लिए प्रार्थना की गई। पत्र में कहा गया कि देश की आजादी और मौकों ने समुदाय को अमेरिकी कहानी का हिस्सा बनने का मौका दिया है और देश की सेवा करने, उसे मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने की साझा जिम्मेदारी भी दी है।

इन कार्यक्रमों में स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक, धार्मिक प्रतिनिधि, गैर-लाभकारी संस्थाओं के सहयोगी और निवासी एक साथ आए। कई परिवारों के लिए, यह वर्षगांठ शिक्षा हासिल करने, करियर बनाने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने को लेकर आभार व्यक्त किया।

बीएपीएस चैरिटीज ने अपने सालाना 'वॉक-रन' इवेंट्स में 'अमेरिका250' की थीम को शामिल किया। पूरे नॉर्थ अमेरिका में हजारों लोगों ने स्थानीय चैरिटी के कामों के समर्थन में हिस्सा लिया। इन इवेंट्स से स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय राहत, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भलाई के क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों संगठनों को मदद मिली है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम