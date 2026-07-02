अमेरिका के 250वें सालगिरह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप बोले- देश को सबसे पहले रखना है

वाशिंगटन, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमेरिका की 250वीं सालगिरह से पहले उनकी सरकार का मुख्य संदेश क्या होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की शुरुआत के आदर्शों को उसके भविष्य के लिए एक गाइड के तौर पर दिखाया।

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मेडोरा में समर्थकों के सामने बुधवार (स्थानीय समय) को राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार थियोडोर रूजवेल्ट की जिंदगी और प्रेसिडेंसी को देश के आने वाले 50 साल पूरे होने से जोड़ा और अमेरिकियों से हिम्मत, लक्ष्य और देशभक्ति अपनाने को कहा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "जैसे ही हम अपने 250वें साल में कदम रख रहे हैं, अमेरिकियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐतिहासिक और हीरो हैं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने रूजवेल्ट को एक ऐसा नेता बताया, जिनकी जिंदगी उन मूल्यों को दिखाती थी जिन्होंने अमेरिका को बनाया। उन्होंने कहा, "आज, हम अमेरिका के दिल में एक ऐसे आदमी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिसने हमारे देश के दिल, आत्मा, लड़ाई और जज्बा को उतना ही दिखाया जितना किसी और ने कभी नहीं देखा—प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट।"

पूरे भाषण में, ट्रंप ने रूजवेल्ट को मजबूत और देश के मकसद की मिसाल बताया और कहा कि अमेरिकियों को उनके पक्के इरादे को मानना ​​चाहिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "थियोडोर रूजवेल्ट की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि अमेरिकी कभी हार नहीं मानते। वह अपने सपनों या अमेरिका की किस्मत को पाने के लिए कभी रुके नहीं और कभी हार नहीं मानी और न ही हम मानेंगे।"

उन्होंने हिम्मत की अहमियत पर जोर देने के लिए रूजवेल्ट की लिखी बातों का भी जिक्र किया और कहा, "थियोडोर रूजवेल्ट हम सभी को याद दिलाते हैं कि एक महान देश और एक आजाद देश बनने के लिए हममें हिम्मत होनी चाहिए। जैसा कि टी.आर. ने एक बार कहा था, 'आजादी कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो कायरों के हाथों में ज्यादा समय तक रहे।'"

राष्ट्रपति ने कहा कि रूजवेल्ट का मानना ​​था कि अमेरिका को "नाकामी, औसत दर्जे का होना, भ्रष्टाचार, गिरावट या गिरावट" को नकारना चाहिए और तर्क दिया कि वे सिद्धांत आज भी काम के हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "उन्होंने हिम्मत से 'न्यू नेशनलिज्म' के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें पूरे देश और सभी लोगों की जरूरतों को पार्टीबाजी, लॉबिस्ट, पहचान की राजनीति और खास हितों से ऊपर रखा गया। वह जानते थे कि सच्ची देशभक्ति के लिए मजदूरों, पर्यावरण और देश की सेहत, संस्कृति और एकता का ध्यान रखना जरूरी है।"

ट्रंप ने इस सालगिरह को अपने 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा से भी जोड़ा और कहा, "अगर 250 साल बाद हमारी आजादी की घोषणा का कोई मतलब है, तो वह यह है कि हमारी सरकार का कर्तव्य अमेरिकी लोगों की सेवा करना है और सिर्फ अमेरिकी लोगों की। यह अमेरिका को सबसे पहले रखना है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने रूजवेल्ट को 'कम्युनिज्म का पक्का और कट्टर विरोधी' बताया और पूर्व प्रेसिडेंट के हवाले से कहा, "कम्युनिस्ट सोशलिज्म के सिद्धांतों का अगर लगातार पालन किया गया, तो इसका मतलब सभ्यता का पूरी तरह खत्म होना है।"

उन्होंने देश के विकास के लिए रूजवेल्ट के विजन की भी सराहना की और कहा, "थियोडोर रूजवेल्ट समझते थे कि बड़ी और सही इच्छा गलत नहीं है, यह एक अमेरिकी गुण है। इसने हमें हमारा देश जिताया और यह दुनिया की तरक्की की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है।"

यह भाषण अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं सालगिरह से तीन दिन पहले आया। ट्रंप ने कहा कि यह सालगिरह हमारे देश को बनाने वाली अदम्य भावना को फिर से खोजने का समय होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि रूजवेल्ट की विरासत में वह भावना झलकती है।

नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में स्थित थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की स्मृति को समर्पित है। इतिहासकारों के अनुसार, निजी त्रासदी के बाद नॉर्थ डकोटा में रैंचिंग के दौरान बिताए गए उनके वर्ष उनके संरक्षणवादी दृष्टिकोण, नेतृत्व शैली और सार्वजनिक जीवन को आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए।

बाद में रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे असरदार प्रेसिडेंट में से एक बने। उन्होंने नेशनल पार्क सिस्टम को बढ़ाया, फेडरल कंजर्वेशन की कोशिशों को मजबूत किया और विदेशों में अमेरिका का प्रभाव दिखाया।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी