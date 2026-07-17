अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 241 किलो नशीले पदार्थ जब्त; 9 तस्कर गिरफ्तार

काबुल, 17 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शां प्रांत में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 241 किलोग्राम अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस दौरान नौ संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

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सरकारी समाचार एजेंसी बख्तर के अनुसार, विशेष पुलिस बल ने पुल-ए-बेगम और ताशकान क्षेत्रों में अलग-अलग छापेमारी के दौरान एक वाहन और एक आवासीय मकान से मादक पदार्थ बरामद किए। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नौ आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि देशभर में नशीले पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

इससे एक दिन पहले पश्चिमी निमरोज प्रांत में मादक पदार्थ निरोधक पुलिस ने कई अभियानों के दौरान 84 किलोग्राम अफीम, 130 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 200 किलोग्राम से अधिक ऐसे रसायन और सामग्री जब्त की थी, जिनका इस्तेमाल अफीम और हेरोइन बनाने में किया जाता है। इन मामलों में पुलिस ने सात लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

बुधवार को उत्तरी बदख्शां प्रांत में पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत 730 किलोग्राम अफीम को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया।

4 जुलाई को उत्तरी तखार प्रांत में पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान 60 किलोग्राम अवैध नशीले पदार्थ बरामद कर दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया था। तस्करों ने वाहन के गुप्त हिस्सों में 52 किलोग्राम अफीम और 8 किलोग्राम हशीश छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने तलाशी के दौरान बरामद कर लिया।

इसके अलावा 2 जुलाई को पूर्वी गजनी प्रांत में सुरक्षा बलों ने 215 किलोग्राम अफीम जब्त कर एक बड़े तस्करी नेटवर्क की कोशिश को नाकाम कर दिया था।

अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं और हाल के दिनों में कई राज्यों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी हुई है।

--आईएएनएस

डीएससी