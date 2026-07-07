अफगानिस्तान के मंत्री अताउल्लाह ओमारी आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री मावलावी अताउल्लाह ओमारी मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। ओमारी के भारत दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़ाना और उनके हितों से जुड़े मामलों पर बातचीत करना है।

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अफगान मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।"

यह दौरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जिसमें हाल ही में अफगान प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों के दौरान कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं।

भारत ने अफगान इलाके पर एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि यह "पाकिस्तान के लगातार लापरवाह बर्ताव और अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा के हताशाजनक कामों के जरिए अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की उसकी बेकार कोशिश को दिखाता है।"

पिछले हफ्ते, भारत ने सहायता और विकास प्रोजेक्ट्स के जरिए काबुल को समर्थन करने का वादा किया और अफगानिस्तान के साथ चल रहे मानवीय मदद सहयोग पर जोर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हुए एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम लोगों की जान चली गई थी। हमने कीमती जानें जाने पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थीं और साथ ही हमने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना मजबूत समर्थन भी दोहराया था।"

उन्होंने कहा, "जहां तक ​​अफगानिस्तान के साथ समर्थन की बात है, हमारा मानवीय सहायता सहयोग चल रहा है। हम उन्हें दवाएं भेज रहे हैं। हम उन्हें दूसरी मदद भी भेज रहे हैं और हम ऐसे विकास परियोजनाएं भी दे रहे हैं जिनसे वहां के लोगों की जिंदगी को फायदा हो सकता है, और यह जारी है।"

खास तौर पर, भारत अफगानिस्तान को मानवीय मदद दे रहा है, जिसमें जरूरी दवाओं की सप्लाई और दूसरी मदद शामिल है।

भारत ने काबुल को 17 जून को और पांच टन जरूरी दवाइयां पहुंचाईं, जो अफगान लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए उसके लंबे समय की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

भारत ने अफगान बच्चों में इम्यूनाइजेशन की कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए 22 मई को, काबुल को 20 टन बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) और टेटनस, डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन पहुंचाईं।

--आईएएनएस

केके/पीएम