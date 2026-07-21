अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है लेबनान: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि लेबनान भविष्य में अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है। इससे संकेत मिलता है कि उनका प्रशासन अमेरिका की मदद से बने इन सामान्य संबंधों वाले समझौतों का विस्तार करना चाहता है, भले ही लेबनान और इजरायल के बीच कई दशकों से तनाव रहा है।

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व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात के दौरान जब उनसे लेबनान के उन कानूनों के बारे में पूछा गया, जिनमें इजरायल से संपर्क पर रोक है, तो उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ उठाएंगे।

ट्रंप ने कहा क‍ि अब्राहम अकॉर्ड्स मेरे विचार से एक बड़ी सफलता रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही कई और देश इसमें शामिल होते नजर आएंगे। उन्‍होंने कहा कि हाल के क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद ये समझौते मजबूत बने रहे हैं। ये समझौते बहुत सफल रहे हैं। इस संघर्ष के समय में भी कोई देश इससे बाहर नहीं हुआ। उन्होंने कहा क‍ि मुझे लगता है कि लेबनान की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

वहीं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने सीधे तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने इजरायल के साथ हाल में हुए समझौते के ढांचे पर बात करते हुए कहा कि इसका अंतिम लक्ष्य लेबनान और इजरायल के बीच दुश्मनी की स्थिति को हमेशा के लिए खत्म करना है।

आउन ने इसे 'एक ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया और कहा कि दोनों नेताओं की सोच क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने को लेकर एक जैसी है। उन्होंने कहा क‍ि अब समय आ गया है कि लेबनान और पूरा क्षेत्र स्थिर और सुरक्षित बने।

ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और लेबनान के बीच बेहतर संबंध सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच सीधी व्यावसायिक उड़ानें फिर शुरू हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं इसे पूरी तरह संभव मानता हूं।"

दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों की गतिविधियों पर ट्रंप ने कहा कि सेना 'वापसी की प्रक्रिया में है' और लेबनानी सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। इसके लिए हमारे पास पहले से ही कुछ ठोस योजनाएं तैयार हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी