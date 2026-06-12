28वां शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव उद्घाटित

बीजिंग, 12 जून (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन के निर्देशन में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और शांगहाई की नगरपालिका द्वारा आयोजित 28वां शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 12 जून को उद्घाटित हुआ, जो 21 जून तक चलेगा।

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वर्तमान फिल्म उत्सव में 125 देशों और क्षेत्रों के करीब 4,100 फिल्मों ने प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन किया, जो एक नया रिकार्ड है। इनमें विश्व या अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर होने वाली फिल्मों का अनुपात 82 प्रतिशत तक पहुंचा। फिल्म उत्सव के दौरान 1,600 से अधिक स्क्रीनिंग में 420 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी।

बताया जाता है कि फिल्म उत्सव के उद्घाटन के दिन में फिल्म और तकनीक का मिश्रित विकास बढ़ाने के लिए सिलसिलेवार कदम और विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे उच्च स्तरीय फिल्म व टीवी कार्यक्रम के निर्माण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि में शांगहाई में मिली उपलब्धियां दिखाई जाएंगी।

जानकारी के अनुसार इस साल के फिल्म उत्सव में स्क्रीनिंग का समय बढ़ाया जाएगा, जो 12 से 28 जून तक होगा। इससे पहले सिर्फ 10 दिन था। इसके अलावा, फिल्म उत्सव के समापन के बाद एक हफ्ते में पुरस्कार विजेता फिल्में और लोकप्रिय फिल्में फिर से दिखाई जाएंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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