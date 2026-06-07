28वां शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव आयोजित होगा

बीजिंग, 7 जून (आईएएनएस)। 28वां शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 12 से 21 जून तक चीन के शांगहाई शहर में आयोजित होगा। फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट बाद 2 लाख 50 हजार टिकट बिक चुके हैं।

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बताया जाता है कि वर्तमान फ़िल्म उत्सव के दौरान शांगहाई के 47 सिनेमाघरों और यांग्त्ज़े नदी डेल्टा से जुड़े 5 शहरों में 12 से 28 जून तक 1,500 से ज़्यादा स्क्रीनिंग में 420 फिल्में दिखाई जाएंगी।

मशहूर निदेशक की नई फिल्म, फिल्म समारोह और विश्व प्रीमियर आदि लोकप्रिय विषयों के अलावा, वर्तमान फ़िल्म उत्सव में घरेलू फ़िल्मों के लिए विशेष गतिविधि आयोजित होगी। इसमें चीन के भौगोलिक परिदृश्य और सांस्कृतिक विविधता को दिखाने वाली 15 बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। इसका उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ मनाना है।

फिल्म उत्सव के लिए पहली बार विशेष फ़िल्म प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ, जो 20 जुलाई तक चलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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