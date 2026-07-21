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2035 तक, जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का एक व्यापक एप्लीकेशन सिस्टम स्थापित होगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 21, 2026, 04:45 PM
2035 तक, जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का एक व्यापक एप्लीकेशन सिस्टम स्थापित होगा

बीजिंग, 21 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में 'जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एप्लीकेशन के विकास के लिए समग्र योजना (2026–2035)' जारी की है।

इस योजना के मुताबिक, चीन जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट संसाधन, डेटा संसाधन, ऑपरेशनल एप्लीकेशन, और तकनीकी मापदंड समेत चार प्रमुख प्रणालियों के विकास को समन्वित तरीके से आगे बढ़ाकर अपने सैटेलाइट संसाधनों का प्रभावी ढंग से विस्तार करेगा।

2030 तक, मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर करने वाला जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एप्लीकेशन सिस्टम शुरू में स्थापित किया जाएगा।

2035 तक, एक व्यापक जल संरक्षण रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एप्लीकेशन सिस्टम मूल रूप से तैयार हो जाएगा। सब-मीटर रिज़ॉल्यूशन वाली इमेजिंग कवरेज की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, साथ ही जल संरक्षण से जुड़ी बड़ी आपातकालीन स्थितियों की तेज़ी से निगरानी करने की क्षमता में और सुधार होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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